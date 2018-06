Jean Chollet dévoile sa dernière saison aux Terreaux

Pasteur et directeur de théâtre. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Jean Chollet se rit de tout conformisme. On se souvient de son coup d’éclat, en 2012, lorsqu’il avait exposé des cercueils (vides!) devant l’église Saint-Laurent à l’approche de Pâques, formant un duo de trublions ecclésiastiques avec son collègue Daniel Fatzer. Le Lausannois sait cultiver l’art de la mise en scène sous ses nombreuses casquettes: homme d’Église et metteur en scène, écrivain et comédien. Nul doute que la retraite n’estompera rien de cette énergie malicieuse.

Mais, tout de même, à 64 ans, il est temps de tirer sa révérence à l’Espace culturel des Terreaux, logé dans l’ancienne église du même nom à Lausanne. Autour d’un café matinal, il nous dévoile les lignes de sa quinzième et dernière saison à la tête du théâtre qu’il quittera en 2019. Et jette un coup d’œil dans le rétro.

«Prenez de la hauteur!»

Initialement, la mission de ce lieu était de présenter des spectacles dotés d’une forte dimension sociale, éthique ou spirituelle. «Si l’on applique cette définition de manière rigide, on se retrouve face à deux impasses. D’abord, si l’on programme huit spectacles abordant des questions de société, c’est lourd…» Pour ne pas dire plombant. Second obstacle: ce type de productions n’attire pas (forcément) des hordes de spectateurs. «Il a fallu convaincre le conseil de fondation d’assouplir un peu les règles.» Histoire de maintenir le cap de la fréquentation (12'500 spectateurs cette saison). Un exemple? «Les Curistes», rigolade au spa où barbotaient joyeusement Patrick Lapp et Jean-Charles Simon, ont permis d’éponger le manque à gagner de spectacles plus pointus ou plus intimistes. C’est que les recettes de la billetterie couvrent la moitié du budget annuel, oscillant entre 750'000 et 800'000 francs.

Le credo de Jean Chollet: apporter une touche de légèreté sans pour autant renier l’essence de l’Espace culturel des Terreaux. L’affiche de la saison 2018-2019 en est l’illustration parfaite. On y voit un coq qui, perché sur des échasses, s’échine à atteindre la hauteur d’un flamant rose. «Le message de cette image humoristique est «Prenez de la hauteur!». Je souhaite que les textes et les œuvres que j’ai choisis permettent aux spectateurs d’observer le monde avec un peu plus de distance.»

Et après? Une fois qu’il aura remis les clés à son successeur, dont le nom sera connu cet automne, Jean Chollet ne quittera pas les planches de sitôt. «Je continuerai à écrire, à mettre en scène des spectacles et à jouer, parfois. J’aimerais aussi consacrer du temps à un projet, peut-être à Madagascar.» Et le pastorat? «Je ne sais pas si j’en referai.»

En attendant, son agenda est bien rempli pour cette ultime saison aux Terreaux: il planche sur l’adaptation théâtrale des «Fleurs du soleil», texte du célèbre chasseur de nazis Simon Wiesenthal (les 17 et 20 janvier 2019), concocte les mises en scène de «The Guitrys» (les 14 et 17 février) et de «L’Évangile selon Pilate», d’Éric-Emmanuel Schmitt (les 11 et 14 avril), mais aussi de deux spectacles dont il est l’auteur sous le pseudonyme de Jean Naguel, «Farinelli et le roi fou» (les 28 et 31 mars) et «Mon rêve en bidonville» (les 16 et 19 mai). (24 heures)