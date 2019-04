Joseph Gorgoni invite Marie-Thérèse à trinquer

«Oh, mais je la connais, celle-là!» En devanture d’un kiosque tout proche du journal, une affichette attire l’attention de Joseph Gorgoni. Sur la couverture d’un magazine TV, Marie-Thérèse Porchet roule des yeux en forme de bille de loto. Une marque de fabrique chez cette mégère moyennement apprivoisée, incarnée depuis 1993 par le comédien genevois. «Avec le temps, j’ai l’impression qu’elle devient de plus en plus méchante. Je m’amuse beaucoup à jouer sa mauvaise foi crasse», note l’acteur tandis que notre photographe lui fait prendre la pose sous le regard intrigué de quelques badauds qui, parfois, l’interpellent. «Dans la rue, les gens m’appellent souvent Marie-Thérèse!»

Au fil du temps, passant des autographes aux selfies, sa muse a pris de la bouteille. Ça tombe bien d’ailleurs, puisque dame Porchet s’apprête à tenir la vedette dans un nouveau spectacle centré autour de la Fête des vignerons. Coup d’envoi jeudi 9 mai au Théâtre du Léman, avant une tournée qui passera ensuite par Neuchâtel, Yverdon, Coppet, La Tour-de-Peilz, Champéry (Maxi-Rires Festival) et Morges (Morges-sous-Rire). Tout sourire derrière ses lunettes fumées, Joseph Gorgoni résume les grandes lignes d’un gala qui le verra entouré d’une ribambelle d’autres humoristes.

Que vient faire Marie-Thérèse à la Fête des vignerons?

Elle s’y rend en étant persuadée que tout le monde l’attend. Marie-Thérèse ne comprend pas pourquoi on ne l’a pas appelée pour chanter le Lyoba. Pressentie pour faire partie des figurants uniquement, elle comprend qu’un casting a été mis en place. Pour attirer davantage de monde, les organisateurs de la Fête ont prévu de mettre en avant un humoriste. Du coup, elle essaie de savonner la planche des candidats potentiels, une bande de jeunes qui essaient de lui piquer sa place…

Ces jeunes qui déboulent avec leurs vannes, les voit-elle comme une concurrence?

Dans son esprit, oui. Elle se dit qu’ils se croient tout permis, qu’ils se comportent comme s’ils avaient tout inventé. Surtout, elle reste convaincue qu’on n’a pas besoin d’eux. L’humour, c’est elle, la finesse incarnée. Il n’y a qu’une star, Marie-Thérèse, et personne d’autre.

Marie-Thérèse sert-elle de fil rouge au spectacle?

Oui, il y a des interactions entre elle et chaque intervenant. Ensuite, ils font ce qu’ils veulent. Suivant le lieu, ce ne sont pas les mêmes humoristes qui m’entourent. À Genève, il y aura Bruno Peki, Charles Nouveau, Alexandre Kominek, Nathalie Devantay, Blaise Bersinger, Pierric Tenthorey, Marina Rollman, Thomas Wiesel et Thierry Meury.

Quand on parle de vin, Meury apparaît incontournable. Quel est son rôle dans ce gala?

Il fait partie d’un jury fictif chargé de sélectionner un de ces jeunes humoristes.

La jeune génération pratique-t-elle un humour différent du vôtre?

Elle utilise le langage et les codes d’aujourd’hui. Mais fondamentalement, on n’est pas très différent. On a envie de faire rire les gens. C’est juste la forme qui diffère. Marie-Thérèse n’est pas «stand-uppeuse».

À la Fête des vignerons, difficile de faire l’impasse sur un verre de vin. Marie-Thérèse trinque-t-elle volontiers?

En fait, avec Pierre (ndlr: Naftule, coauteur), on n’a jamais trop réfléchi à ce qu’elle buvait. J’imagine qu’elle n’est pas trop compliquée. Je la vois bien aimer les vins blancs faciles, du genre de ceux qui accompagnent une fondue.

Du genevois ou du vaudois?

Le vin genevois, pour elle, cela sert à faire des sauces!

La Fête des vignerons, vous l’avez déjà vue?

En compagnie de mon père, j’ai suivi celle de 1999, mise en scène par François Rochaix. Je me souviens d’un truc gigantesque… et plutôt long. Pour être honnête, je n’avais pas tout compris. Mais le lieu m’avait impressionné. Le lioba aussi. J’avais la sensation de me trouver dans un stade au moment où l’on joue l’hymne américain, avec les gens qui mettent une main sur leur cœur. Cette ferveur patriotique était assez impressionnante. Je me souviens aussi de la Fête de 1977. J’étais enfant, et je garde un souvenir précis de ce danseur à moitié nu qui jouait Bacchus (ndlr: François Commend). Cela m’avait marqué à une époque où je rêvais de faire de la danse.

Marie-Thérèse avait déjà célébré Expo.02 et l’Euro à sa façon. C’est inspirant, ces grands bastringues?

Oui, parce que cela va bien avec elle. Il s’agit d’événements populaires très helvétiques.

Quel est l’avenir de votre personnage?

Dans l’immédiat, je m’apprête à retourner avec elle à Paris, au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Durant quatre mois, du 29 mai au 22 septembre, je vais reprendre «La truie est en moi», son premier spectacle.

Pas de retraite en vue pour Marie-Thérèse?

Je ne vois pas pourquoi on s’arrêterait tant que l’envie est là. Plus je me rapproche de l’âge du rôle, mieux c’est. J’ai toujours pensé qu’elle avait plus ou moins 50 ans. J’en ai désormais 53. Hum… oui, on est pile dedans. En fait, je pense qu’elle a plutôt la soixantaine! (rires)

On sait que Pierre Naftule est malade. Peut-elle continuer sans lui?

(Un silence) Ce sera différent, forcément. Je dis volontiers: moi je suis Marie, lui c’est Thérèse, et vice versa. Pierre a une manière unique d’écrire, une vraie marque de fabrique. Mais le personnage existe, je ne pense pas qu’il va disparaître. J’ai beaucoup de matériel, on a des projets. Il y aura sans doute un nouveau spectacle prochainement, en espérant que Pierre sera encore là. Après, j’essaie de ne pas trop y penser. Je vais continuer. On verra bien… (24 heures)