L’Arsenic dévoile son menu hivernal

L’Arsenic distillant son menu de saison en trois temps, les aficionados de la salle lausannoise, terreau fertile de la création scénique contemporaine, découvrent par bribes les noms des artistes repérés par l’œil averti de Patrick de Rham, capitaine des lieux. Le volet courant de janvier à mars sera marqué par la danse dans ses formes les plus hybrides, mais aussi par des performances hétéroclites.

Placée au premier plan, la musique infusera plusieurs créations. Nicole Seiler auscultera l’être ensemble dans un groupe par le biais du chant dans «The Rest Is Silence», la très prometteuse Maud Blandel présentera sa troisième pièce baptisée «Diverti Menti», exploration chorégraphique d’une réorchestration du «Divertimento K.136» de Mozart, la performeuse multiprimée Anne Rochat entrelacera les corps et les sons (trompettes, clarinettes, mais aussi synthétiseurs modulaires, tambours et fouets BDSM) dans «Laniakea». Et on ne présente plus Renée van Trier et son univers si singulier, qui livrera une performance musicale sur l’envie de confort et de cocooning dans «Something of What We’ve Lost».

Le festival Programme Commun clôturera ce trimestre hivernal. Marion Duval, Camille Mermet et Aurélien Patouillard s’empareront d’«Avant la retraite» de Thomas Bernhard, et le binôme formé l’an dernier par François Gremaud et Victor Lenoble présentera une «Pièce sans acteur(s)». Loufoque, à coup sûr.