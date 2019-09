L’Eurovision de Vidy ébouriffe et percute

La Suisse n’a pas gagné l’Eurovision depuis 1988, mais jeudi soir, elle a brillamment remporté le Concours européen de la chanson philosophique, au Théâtre de Vidy, devant un public sans doute empreint d’un brin de chauvinisme. Pas si sûr, à vrai dire: la chanson victorieuse, «Du goût de l’autre ou chanson cannibale», trotte dans la tête. «Il fut un temps où l’identité se construisait en rapport avec l’altérité. Où l’acte de dévoration pouvait être signe de civilisation.» La mélodie est certes entêtante mais ses paroles, écrites par l’anthropologue suisse Mondher Kilani, interpellent par leur sagacité.

C’est là tout l’enjeu de ce concours de variété musicale imaginé par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre: activer le levier de la culture populaire pour mieux remettre la pensée au cœur du débat dans une Europe gangrenée par la montée du populisme. «Une société qui ne pense pas est une société qui va mal», dixit Massimo Furlan, alias Pino Grigio, impeccable dans son rôle de coprésentateur en costume-nœud pap. À ses côtés, Nina Megri, alias Pinetta Mortadella, irradie en robe à strass. Le show démarre: une succession de onze chansons pop nées de la plume d’intellectuels de toute l’Europe, mises en musique et interprétées par des étudiants de la HEMU.

Installés sur les fauteuils de l’«expertmobile», module sur roulettes, les quatre membres du jury commentent chaque morceau: Claude Calame (helléniste et anthropologue), Rinny Gremaud (journaliste et écrivaine), Alain Kaufmann (biologiste et sociologue) et Sophie Swaton (philosophe et économiste), sans oublier la guest star internationale, une professeure de l’Université de Pasadena plus vraie que nature, Vanessa Salami (Claire de Ribaupierre, qui endosse le rôle de la présidente).

Les échanges, brillants, pointus, traversent les grandes préoccupations de notre temps: écologie, racines de la philosophie occidentale, question de l’anthropocène, rapport de l’homme à l’animal et à la nature. «J’aime l’idée d’humilité qu’impose cette chanson. La pensée n’est pas le monopole de l’être humain», confie Rinny Gremaud après la prestation portugaise. La chanson, très belle, avance que «Tout pense. La montagne pense, avec les arbres, les fleuves, les loups». Au terme des échanges, chaque expert brandit sa note sur une pancarte. Le public, lui, juge les prestations à l’applaudimètre.

On pourrait craindre de voir poindre une certaine lassitude dans cette succession de chansons et d’exégèses. Mais les astuces «furlaniennes» rompent la monotonie induite par le procédé: duplex dans les loges interrompu par une panne de son, utilisation de la vidéo en live, classement intermédiaire, etc. Ludique et astucieux. Le show brille aussi par sa qualité visuelle et musicale. Les morceaux, rythmés, sont habillés d’un light show digne d’un concert pop. On s’y croit vraiment.