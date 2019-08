L’Oriental arpentera les territoires ukrainien, guinéen et scandinave

Friand de spectacles entraînant le public dans des territoires aussi exotiques que fascinants, L’Oriental, à Vevey, embarquera dès septembre dans une nouvelle expédition théâtrale. Jalonnée de quatorze propositions mettant l’accent sur des questionnements liés au monde d’aujourd’hui, cette saison nous emmènera d’abord en Grèce avec l’épopée des arTpenteurs, «Odysséia» (11-15 sept.), puis en Ukraine avec «À nos âmes sauvages», librement adapté d’«Et on tuera tous les affreux» de Boris Vian, alias Vernon Sullivan (25-29 sept.).

Après une escale proposée par la Cie Mezza-Luna dans la contrée imaginaire de «Libertalia, une épopée pirate» (13-17 nov.), cap sur la Guinée avec le «Cœur minéral» de la Cie des Ombres (27 nov.-1er déc.), puis en Scandinavie avec «Nils, le merveilleux voyage» de la Cie Pied de Biche (14-15 mars). Le périple se fera également en musique avec «Le trampoline», création de la Cie CH.AU avec des élèves du Conservatoire de Vevey-Montreux (29 avr.-3 mai), et «Is it thy Will», spectacle de poésie chantée concocté par l’Ensemble L’if, qui mettra 28 sonnets de Shakespeare en voix et en cordes (6-9 mai).

Les coups de cœur

«Tableau d’une exécution»

Vincent Bonillo monte ce texte d’Howard Barker, qui explore les relations ambiguës entre art et pouvoir.

30 oct. - 3 nov.



«Cœur minéral»

Une fresque sur les multinationales, les opérations humaines et leurs conséquences sur les humains, dans une mise en scène de Jérôme Richer.

27 nov. - 1er déc.



«Effondrons-nous»

Un spectacle conférence qui explore les inégalités dans les sociétés, en regard de l’actualité récente.

22-26 janv. 2020

La rencontre



Philippe Soltermann Le metteur en scène vaudois proposera une relecture d’«Œdipe roi», texte fondateur de l’histoire du théâtre. Pour apporter à la célébrissime tragédie de Sophocle un ton résolument contemporain, il fera notamment appel à la chanteuse Sandor, au collectif d’arts visuels Supermafia et au designer Garnison. Sur scène, on retrouvera notamment Pierre Banderet, David Casada, Didier Charlet et Cédric Dorier.

5-16 fév. 2020



Infos



Billetterie

Le prix des places s’élève à 20 fr. (10 fr. avec la carte de réduction). Pour les tarifs réduits (AVS, AI, étudiants et chômeurs), les tarifs s’élèvent à 15 fr. (10 fr. avec la carte). Les places sont à 10 fr. jusqu’à 15 ans. La carte de réduction coûte 60 fr.



Rue d’Italie 22, 1800 Vevey.



Infos et réservations

021 925 35 90

www.orientalvevey.ch.