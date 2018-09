L’Oriental embarque pour un voyage riche de quatorze escales

Une invitation au voyage. A Vevey, le théâtre L’Oriental emmènera les spectateurs dans une odyssée théâtrale riche de quatorze escales plus dépaysantes les unes que les autres. «Nous avons une volonté, chaque saison, de présenter des spectacles qui parlent de notre monde, qui posent des questions sur notre fonctionnement. Il s’agit de proposer des sens au non-sens ambiant», souligne Eloïse Weiss Dubray, membre du trio de direction. Ce périple vient d’ailleurs de démarrer sous chapiteau avec «Odysseus Fantasy», par la compagnie itinérante des arTpenteurs (jusqu’au 18 sept.). Puis cap vers le grand large avec «La dame de la mer», drame lyrique de François Debluë créé par la Cie Marin (31 oct.-4 nov.). On partira ensuite en Crète à la découverte des «Ombres du Minotaure», très beau texte de Julien Mages porté à la scène par Papageno. Corp et Controluce Teatro d’Ombre (16-20 janv. 19). Le voyage s’achèvera le mont Olympe avec «Mon papa (roi de l’Olympe)» spectacle jeune public (dès 7 ans) autour de la figure d’Hermès, créé par Zoé Cadotsch, Virginie Schell, Julien Basler et Laurent Nicolas (13-14 avr.).

coups de cœur

«Le rêve de Peer Gynt» Une adaptation actualisée de la pièce d’Ibsen. Sur scène, les comédiens sont accompagnés par un groupe de jazz/hip-hop (14-18 nov.).

«Thanatos ou les empêchements» Hélène Cattin monte cette pièce de Pierre Louis Péclat qui met en scène une romancière à succès dont la vie sera chamboulée par l’intrusion d’une inconnue (6-10 mars).

«Dialogue de survie» Ce texte écrit et interprété par Elise Hofner et Samuel Machto raconte l’histoire de Margot et Eric, survivants d’Auschwitz (3-7 avr.).

La rencontre

Nathalie Sandoz La metteure en scène et directrice artistique de la compagnie De Facto monte «La Marquise d’O», classique de la littérature de l’auteur allemand Heinrich von Kleist. Cette nouvelle écrite en 1808 raconte l’histoire d’une femme, la Marquise, qui se trouve confrontée à une grossesse surnaturelle. Rejetée par sa famille, dans la tourmente, elle trouvera la force d’affronter ce destin singulier. L’adaptation théâtrale est signée Stefan Liebermann, l’un des comédiens de la pièce (21-24 mars).

Infos

Billetterie: le prix des places s’élève à 20 fr. pour les tarifs pleins (15 fr. AVS/AI/étudiants et chômeurs, 10 fr. jusqu’à 15 ans). Une carte de réduction (60 fr.) donne accès à des tarifs réduits.

Adresse du théâtre: Rue d’Italie 22, 1800 Vevey.

Infos et réservations: 021 925 35 90 et www.orientalvevey.ch (24 heures)