L’intarissable Antony Mettler butine de scène en scène

«Je parle beaucoup, hein?» Oh que oui! Antony Mettler est volubile. Intarissable. Son récit s’écoule comme une rivière par temps de crue. À un rythme effréné. Sans répit ou presque. Fluide et limpide malgré tout. Mais peut-on s’attendre à autre chose de la part d’un raconteur d’histoires? À 49 ans, le comédien et metteur en scène butine de scène en scène avec ce goût de la comédie qu’il décrit par la métaphore horlogère: «J’aime le côté «complication». Comme dans une montre, si l’un des rouages ne fonctionne pas, alors le public ne rit pas.» L’axiome se vérifie d’autant plus dans ces vaudevilles dont les répliques fusent, exigeant une maîtrise rigoureuse du rythme. C’est le cas de Faisons un rêve, de Sacha Guitry, qu’il présente jusqu’au 18 mars au TMR, à Montreux. «Monter du Guitry demande la même discipline que pour jouer du Bach au clavecin. C’est très dur de rendre cette impression de simplicité, de légèreté.»

Antony Mettler cultive la rigolade, la franche déconnade, sur scène comme une fois les projecteurs éteints. Il n’en néglige pas moins une certaine exigence dans son travail. Qu’il écrive des sketches pour La Revue de Genève ou qu’il dirige les créations des Amis du Boulevard Romand (dont il est le directeur artistique), il s’astreint à suivre son mantra: «La mission première d’un spectacle est de nous faire retrouver notre âme d’enfant. De nous raconter des histoires. Je ne supporte pas le gag pour le gag, la complaisance dans le rire.»

C’est évidemment dans son âme d’enfant qu’a éclos sa soif du jeu d’acteur. Né dans les écuries de Versailles, a-t-il été contaminé par le goût du Roi-Soleil pour le show? Non, cette fascination trouve sa genèse du côté du grand écran. «Les films de Philippe de Broca et certains rôles de Jean Marais m’ont donné envie de faire ce métier, au théâtre comme à la télévision (ndlr: on l’a notamment vu dans «La Chronique», sur la RTS) . Je crois que j’ai été captivé par cette image du jeune premier flambeur, qui se bat à l’épée.»

En mousquetaire de la comédie, curieux d’en explorer tous les ressorts, il a fondé il y a une vingtaine d’années une compagnie… de cape et d’épée. Il nous apprend, la voix voilée de pudeur, qu’il a composé l’ultime spectacle de feu le Théâtre de la Rapière, Le secret du pirate, pour son fils alors âgé de 9 ans. C’était en 2007. «J’ai écrit cette pièce pour qu’il soit sur scène avec moi. Il souffre du fait que je ne sois pas beaucoup disponible. Ma famille est ce qui compte avant tout. Je me force à me lever tôt pour prendre le petit-déjeuner avec mes enfants, les amener à l’école. Et j’essaie de me réserver les mercredis après-midi et les dimanches pour passer du temps avec eux.» Au détriment des amis. «Mais j’ai du temps pour eux après les spectacles!» Clin d’œil aux intéressés…

Boulimique de théâtre, le presque quinqua passe ses journées à bourlinguer dans les contrées romandes. Passe sa matinée à Genève (la Revue 2018, déjà!), fait un crochet à Nyon pour un rendez-vous et file à Montreux pour la générale du Guitry. «J’adore ça!» Avec, déjà en tête, son prochain spectacle, Les amis du placard, à l’affiche du TMR du 17 avril au 6 mai. Un boulevard bourré de noms d’oiseaux et de vocabulaire fleuri. «Je ne suis pas sûr que ma mère va aimer…» (24 heures)