L’odyssée des ArTpenteurs

Une poule rousse caquette en guignant par la bâche d’entrée du chapiteau. Pas de quoi décontenancer les huit comédiens qui répètent à l’abri de la bise. La scène, cocasse et bucolique, colore le quotidien des ArTpenteurs qui, depuis plusieurs semaines, chantent les heurs et malheurs du vaillant Ulysse. Pour esquisser sa nouvelle création, «Odysséia», la compagnie vaudoise de théâtre itinérant a planté sa tente dans les jardins de la Fondation Bartimée, à Corcelettes-sur-Grandson. Depuis quatre ans, cette structure spécialisée dans la réinsertion de personnes souffrant d’addictions offre aux saltimbanques un cadre champêtre d’un calme olympien (ou presque: leur rêverie antique est fréquemment troublée par le chemin de fer voisin).

Ulysse, héros rejeté

C’est donc au milieu des poules et des moutons que virevoltent les vers d’Homère. Derrière leur lutrin, les aèdes Chantal Bianchi et Thierry Crozat, ArTpenteurs en chefs, content les pérégrinations du héros de Troie. Leurs six compères, eux, illustrent le récit en exhibant des toiles peintes, de grandes voiles fixées sur des perches ou encore des marionnettes, déployées dans une dizaine de tableaux scéniques rythmés. Mais ce dispositif visuel, inventif, coloré ne fera que renforcer la cruauté de la fable.

«Homère, ce n’est pas Walt Disney. C’est monstrueux comme histoire! Ulysse est rarement accepté comme étranger», rappelle Chantal Bianchi. Si ludiques et chamarrées soient-elles, les créations des ArTpenteurs se distinguent par leur quête de sens. «Ce spectacle est axé sur la thématique de l’hospitalité – et de l’inhospitalité. Nous interrogeons la manière dont un hôte reçoit un étranger chez lui. Cela fera bien sûr écho à la façon dont nous considérons l’accueil de l’Autre de nos jours.»

Bercée par le souffle du vent, l’«Odysséia» des ArTpenteurs se vivra en plein air – avec des gradins couverts pour protéger les spectateurs face aux éventuels caprices d’Éole ou de Zeus, dieux du vent et du tonnerre. «C’est la première fois que nous jouerons un spectacle entièrement hors de notre chapiteau. Il s’agit d’une démarche nouvelle pour nous», glisse Chantal Bianchi.

Au début du mois prochain, les saltimbanques quitteront leur point d’ancrage bucolique pour partir sillonner les routes. Vaudoises d’abord, avec des escales au Sentier (sur la place de la gymnastique) et sur la plage d’Yverdon-les-Bains. Puis cap sur l’Europe. Après un arrêt au Festival Fix in Art à Thessalonique, en Grèce, leur équipée les conduira à Plovdiv, en Bulgarie, capitale européenne de la culture 2019. C’est là que convergeront une quinzaine de compagnies itinérantes emmenant leurs dernières créations dans leurs roulottes (lire encadré). Le voyage poétique des ArTpenteurs s’achèvera en septembre dans le Jardin Roussy, à La Tour-de-Peilz.

Cette itinérance transfrontalière s’inscrit dans l’ADN même du spectacle: dans chaque pays, le récit homérique sera lu dans la langue indigène. «Nous avons choisi de faire un pas vers la culture de l’autre plutôt que d’opter pour le sous-titrage», souligne Chantal Bianchi. Les trois langues – le français, le grec et le bulgare – s’entrelacent dans les poèmes scandés par les comédiens au début de chaque tableau. «Dans ces scansions, chorales, nous mettons en exergue la voix de l’Autre – du Cyclope, par exemple –, tandis que la lecture donne à entendre le point de vue d’Ulysse. Et d’Homère.»

Télémaque en militante écolo

Une fois cette épopée théâtrale achevée, le voyage d’Ulysse et ses embûches continueront de hanter les ArTpenteurs. Car «Odysséia» forme le deuxième volet d’une trilogie tressée autour du poème homérique. «Odysseus Fantasy» (à revoir en septembre au Théâtre du Jorat, à Mézières) emmenait le public dans un monde onirique pour mieux interroger la notion d’identité. Le dernier chapitre – qui marquera le 20e anniversaire des ArTpenteurs, l’an prochain – s’émancipera de la mythologie pour aborder un thème brûlant d’actualité: l’écologie. Sous les traits d’une femme, Télémaque (le fils d’Ulysse et de Pénélope) se muera en militante écolo. «Ce sera une adaptation libre, écrite par Domenico Carli, dévoile Chantal Bianchi. Ulysse gagnera un concours pour partir en voyage et se rendra compte que la planète se meurt.»

Le Sentier, place de la gymnastique

Les 3 et 4 mai.

Rens.: 021 845 17 77

www.myvalleedejoux.ch



Yverdon-les-Bains, plage

Du 9 au 12 mai

Rens.: 024 423 65 84

www.echandole.ch (24 heures)