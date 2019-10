La Grange de Dorigny braque les projos sur les écrivains du cru

Les auteurs du cru seront particulièrement à l’honneur, cette saison, à la Grange de Dorigny. Parmi eux, les quatre écrivains-performeurs lausannois Gaël Bandelier, Flynn Maria Bergmann, Nicolas Carrel et Alain Freudiger et les musiciens de l’ensemble baBel enclencheront leur «Blabla data machine», pièce goupillée autour du rapport de l’homme à la machine (8-12 janv. 2020).

Toujours en début d’année, le Lausannois Antoine Jaccoud, en résidence, nous expliquera à quel point «Le sexe, c’est dégoûtant», dans une mise en scène signée Matthias Urban (31 janv.-8 fév.).

D’autres artistes, eux, transposent les mots d’un auteur pour s’en approprier le propos. Ainsi, sous la baguette de Sandro De Feo, l’Othello de Shakespeare se muera en boxeur, sous les traits d’Alain Borek, dans «I am not what I am» (5-7 déc.). Quant à Fabrice Gorgerat, il revisitera Ibsen dans «Peer ou, nous ne monterons pas Peer Gynt» (25-29 fév.).

Au rayon danse, la très talentueuse Eugénie Rebetez, elle aussi en résidence, donnera naissance à «Nous trois», spectacle sur la famille qu’elle interprétera avec le danseur et comédien Victor Poltier et le musicien Pascal Lopinat (22-30 nov.).