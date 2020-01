La mue du Théâtre de Vidy se précise

Le grand projet de transformation du Théâtre de Vidy franchira prochainement une nouvelle étape. La Municipalité de Lausanne a soumis au Conseil communal un préavis demandant une enveloppe de 27,5 millions de francs pour la mue du théâtre au bord de l'eau. Le chantier s'ouvrira en août prochain et s'étendra sur deux ans.

Confié au bureau d'architectes Pont12, ce vaste chantier prévoit une importante rénovation de la salle Charles Apothéloz, la création d'une salle de répétition, mais aussi un assainissement et une mise en conformité des espaces de travail, une modernisation des éléments touchant à la technique de scène et des équipements, ainsi que la mise en place d'un concept sécurité incendie. Des aménagements extérieurs seront également créés à l'entrée du bâtiment et dans la cour. Pour mémoire, le Théâtre de Vidy a été dessiné par Max Bill à l'occasion d'Expo 64. La salle Charles Apothéloz n'a pas connu d'intervention majeure depuis un demi-siècle.

La mue de cette institution phare de la création scénique contemporaine permettra d'augmenter sa capacité d'accueil de 15%, soit environ 70'000 places par saison. Durant les deux ans de chantier, les spectacles seront joués dans les deux salles qui ne sont pas concernées par les travaux (le Pavillon et la salle René Gonzalez), mais aussi hors les murs.