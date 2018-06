La sélection suisse en Avignon triple la donne

Ce n’est que la 3e édition de la Sélection suisse en Avignon, mais cette opération suisse de promotion d’artistes des arts vivants durant le Festival d’Avignon porte ses fruits. Cela se mesure aux jaloux, déçus de ne pas avoir fait partie du lot, mais surtout à ceux qui en ont profité à plein, comme Pierre Mifsud et sa «Conférence de choses», présentée il y a deux ans et qui, après plus de 130 représentations, est de retour, mais programmé dans le In avec «Le bruit de l’herbe qui pousse».

Cette année, le défilé s’ouvre avec une représentation unique de «Les Autres» de Tiphanie Bovay-Klameth (le 11 juillet) et se poursuit avec Joël Maillard, Philippe Saire, Cindy Van Acker et Christian Lutz (photographe qui profite d’une expo à la Collection Lambert), Phil Hayes, Latifa Djerbi. Avec son budget de 400'000 fr., la Sélection dirigée par Laurence Perez va continuer à offrir une belle exposition aux arts de la scène du pays en 2019, même si une évaluation de la formule sera réalisée cet hiver. (24 heures)