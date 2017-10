La tête pleine de rêves, Lionel Caille imagine l’avenir du TML

A côté des nombreuses institutions lausannoises qui défendent loin à la ronde la création contemporaine, ou du Petit Théâtre qui initie, avec toujours plus de succès, le jeune public aux arts scéniques, on en oublierait presque que le Théâtre de Marionnettes de Lausanne (TML) fait son bout de chemin depuis maintenant 30 ans. Grâce à l’énergie des pionniers, longtemps bénévoles. Qui viennent de confier les clés à la jeune génération: Isabelle Grenier, fraîchement retraitée après une carrière vouée à promouvoir l’art de la figurine articulée et ses dérivés, a trouvé chez Lionel Caille (43 ans) la flamme susceptible d’ouvrir une nouvelle page pour le TML.

C’est que le Lausannois est tombé dans l’univers de la marionnette au détour de son parcours. On l’a vu du côté du théâtre social défendu par la Cie du Caméléon. Il est membre fondateur de la troupe d’improvisation Avracavabrac. Mais c’est comme manipulateur, après une formation en Belgique, qu’il a trouvé son terrain de jeu, dans ses créations imaginées avec son frère et la Cie Un caillou dans la chaussure, en mettant aussi son savoir faire au service d’autres, comme Karim Slama et Titeuf, le pestacle.

Mercredi, le Lausannois lance sa première saison en tant que directeur artistique du TML, avec la ferme intention de transmettre sa passion pour ces «objets inanimés qui deviennent plus que vivants sitôt qu’on les fait bien bouger». Et autorise toutes les libertés grâce à leur incroyable pouvoir d’évocation. «Face à une marionnette, j’ai toujours cette fascination du jeune spectateur qui ne sait plus s’il doit regarder le personnage ou le manipulateur mais finit par se faire totalement absorber par le spectacle», confie l’artiste.

«Je rêve de pouvoir initier le public lausannois à la marionnette pour adultes»

Aux commandes du TML, il espère bien réussir à propulser le genre au-delà de ses frontières enfantines. «On a depuis longtemps dépassé le théâtre de guignol ou celui des figurines à fils, se réjouit-il. Tant que le TML n’aura pas de lieu qui lui soit spécialement dévolu, il sera difficile de lui assurer un développement, mais je rêve de pouvoir initier le public lausannois à la marionnette pour adultes, lui montrer que son univers de possibles dépasse la satire politique des Guignols de l’info, par exemple. Comme le masque au théâtre, son pouvoir est beaucoup plus vaste. Une marionnette liquide en une fraction de seconde des questions qu’un comédien, avec son corps et sa voix, ne réussit pas à résoudre. Car elle dit sa propre vérité et, sous ses airs inoffensifs, ouvre une grande fenêtre sur l’imaginaire mais sur l’instinctif, surtout.»

Ce programme, le nouveau directeur espère le défendre dans les années à venir. Pour l’heure, il le met sur les rails en se concentrant sur le public déjà fidèle à l’institution installée aux Bergières: les 3 à 7 ans. Avec son budget annuel de 290'000 francs et ses trois employés à temps partiel, le TML réussit à tisser sa courte saison de six ou sept spectacles, coproduits ou présentés en accueil. «C’est un genre en pleine vitalité que je souhaite nourrir du talent de créateurs tels qu’un Christian Denisart, par exemple, ou d’une Laure-Isabelle Blanchet, en création dès mercredi. Car je suis convaincu que l’univers, poétique et ludique, de beaucoup de metteurs en scène peut trouver ses aises sur ce champ créatif.» Sans la moindre restriction d’âge. (24 heures)