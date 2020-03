«La vie est une formidable matière à jouer»

Véronique Montel est de ces femmes qui affrontent l’adversité avec une force vitale. Le regard pétillant, la voix mélodieuse et rieuse, la comédienne irradie. Dans la bibliothèque de son appartement lausannois, elle sirote son soda sans sucre, caresse son chat noir et blanc, passe sa main dans ses cheveux auburn coupés court. Des gestes si anodins. Ces mouvements simples, elle a pourtant dû les réapprendre, les répéter, les réintégrer. Lentement. Une opération qui se passe mal peut contrarier vos projets de vie. Véronique Montel en a fait l’amère expérience il y a deux ans et demi.

Ce jour de juin 2017, elle entre à l’hôpital pour une opération des cervicales. Au réveil, ses bras, ses épaules et le haut de son dos ne répondent plus. «Je suis entrée à l’hôpital très confiante, je me suis réveillée paralysée» dit-elle avec un aplomb extraordinaire. Le personnel médical ne lui donne pas d’explication, si ce n’est que «quelque chose s’est mal passé». Elle n’en saura pas plus. Son sort est nébuleux: tantôt un praticien instille l’espoir d’une guérison, tantôt un autre lui assène que les nerfs ont été irrémédiablement touchés. «Un médecin m’a dit: «Il vous faudra faire le deuil de vos bras, changer de métier.» Je ne l’ai pas cru!» confie-t-elle en riant.

Face aux épreuves, le déni a souvent valeur de refuge. «Au début, je ne parvenais pas à affronter la réalité. Je me suis évanouie je ne sais pas combien de fois.» Mais très vite cette battante sent la sève remonter en elle. «J’ai ressenti une énergie furieuse, j’ai pris le parti de ne prendre que les pronostics les plus optimistes. Et mes proches m’ont apporté un soutien indéfectible.» Pendant trois mois, la vie de l’hôpital devient un lieu d’observation merveilleux pour cette artiste curieuse de tout. «J’ai réussi à m’amuser de ce qui se passait autour de moi, je prenais des notes et racontais plein d’anecdotes à mes visiteurs. Je filais dans l’imaginaire pour m’évader.»

Avalée par la fiction

À sa sortie de l’hôpital, les séances de physio s’enchaînent. Peu à peu, elle ressent une timide sensation ici, là un picotement un peu plus vif. Les nerfs se régénèrent — «Le corps est une merveille!» Ses bras, ses épaules se retrouvent un peu de leur mobilité perdue après huit mois d’efforts intenses. Les gestes du quotidien reviennent. Délestée de son fardeau, elle reprend le carnet de notes de l’hôpital, matériau brut d’un spectacle à créer. «Très vite j’ai eu envie d’écrire une fiction, car j’avais l’impression d’avoir été avalée par la fiction.» La comédienne prend la plume et compose un soliloque inspiré de son vécu extra-ordinaire, «Les bras m’en tombent», qu’elle jouera du 10 au 22 mars sur les planches du Pulloff, à Lausanne, dans une mise en scène d’Anne-Cécile Moser.

Le musicien Daniel Perrin accompagne Véronique Montel sur scène. DR

L’écriture pour transcender l’épreuve? Très peu pour elle. «Le théâtre comme témoignage, comme thérapie, ça ne m’intéresse pas.» Son histoire devient source d’inspiration d’un monologue qu’elle sertit d’humour, qu’elle habille de légèreté et de poésie. « J’ai voulu injecter une énergie vitale dans ce spectacle. La vie est une formidable matière à jouer!»

Bien sûr, son vécu, ses émotions, son ressenti infusent le texte. Mais le propos s’éloigne de tout naturalisme. «J’ai malaxé cette pâte à modeler, illustre-t-elle, j’ai assemblé des morceaux de vie pour en tirer une fiction.» La pièce est d’ailleurs truffée de références au théâtre pour mieux se dégager de l’œuvre-témoignage versant dans le pathos. «L’idée était de décaler les choses, d’y apporter une touche comique. Je ne souffre pas dans ce spectacle, au contraire, je m’amuse comme une folle! Si les spectateurs ressortent du théâtre en se disant «Ah, ça m’a donné du peps», alors j’aurai réussi.»

Ce geste d’écriture a jailli dans le même esprit que ses précédents seule-en-scène, «Bernard!» (2007), «Et toutes ses dents!» (2010) et «Léon, Nietzsche et moi!» (2013). Car Véronique Montel aime raconter des histoires, elle qui prêtait sa voix aux Babibouchettes, ou distillait des chroniques savoureuses sur les ondes de la RSR dans «La soupe est pleine». «Ce spectacle n’est ni un one woman show ni du stand-up. C’est plutôt comme si je disais: «C’est pour de vrai… mais c’est pour de faux.»

Au fil de la création, très vite, cette évidence: le monologue devait se parer d’une partition musicale. «J’ai abordé l’écriture de manière métaphorique, en cherchant un rythme dans les mots. J’ai donc pensé à inviter un musicien à jouer à mes côtés.» La comédienne songe au Lausannois Daniel Perrin, compositeur de jazz. «J’avais envie de travailler avec lui depuis longtemps. Son univers sonore est très riche, il m’accompagne au bandonéon et à la clarinette basse.» Cet habillage musical s’étoffe encore avec une bande-son signée Daniel Perrin au piano et Sara Oswald au violoncelle.

Pas de rancœur

À mille lieues du règlement de comptes, Véronique Montel a choisi de laisser cet épisode douloureux derrière. Elle affirme: «L’envie d’écrire m’est venue comme pour n’importe quel autre spectacle.» Affaire classée, donc? «La rancœur, les regrets, je n’ai aucune envie de ressentir ces émotions-là.» Ne reste que la fiction. Place au théâtre!