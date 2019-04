«Le P’tit Music’Hohl, ça a été mon réseau!»

Tout a commencé par un tonitruant accent genevois, celui du comédien Bob Barbey: «de bleu, de bleu, ça va le bocal?» Une introduction en fanfare pour célébrer l’anniversaire du P’tit Music’Hohl. Inauguré le 1er avril 1989, le fameux établissement installé à Cointrin a fêté lundi soir ses trente ans en compagnie d’une ribambelle d’artistes nés avec lui, ou qui ont contribué à sa renommée. Mémorable moment que cette «soirée à la bonne franquette», pour reprendre les termes de Thierry Meury, très à l’aise dans son rôle de Monsieur Loyal. Parmi les invités de ce gala unique ponctué de rires homériques, Joseph Gorgoni, Véronique Mattana, Marina Frei, Florence Reymond, Laurent Flutsch, Jean-Marc Morel, on en passe et des tout aussi irrésistibles.

À l’intérieur de la salle bondée, parmi une centaine de spectateurs hilares, un homme ravi: Frédéric Hohl, le patron des lieux. C’est lui qui a lancé une salle de spectacle à la place de l’ancien jeu de quilles installé dans ce pavillon de banlieue sis avenue Louis-Casaï. «J’avais envie d’ouvrir un théâtre afin de pouvoir jouer chez moi», se remémore l’actuel directeur exécutif de la Fête des Vignerons.

Affaire de famille

Au milieu des années 80, ébloui par le film «Fame», ce fan de comédies musicales était parti tenter sa chance à New York, en compagnie d’un copain. «J’y croyais vraiment, j’avais un billet d’avion open.». Las… Au bout d’une semaine ou deux de galères, Hohl prend le chemin du retour, s’arrête à Londres, où il étudie les arts du spectacle. Deux ans et demi plus tard, il doit se faire une raison. «Je chantais assez bien, mais je n’étais pas un très bon danseur.»

D’où l’idée d’acquérir une scène où il pourrait se produire à sa guise. Le P’tit Music’Hohl devient une affaire de famille. «Mon beau-père m’a mis le pied à l’étrier. Mes parents m’ont aidé financièrement. Ma sœur s’est occupé de la comptabilité. Et moi j’ai joué.» En 1990, il lance sa première revue, avec Bob Barbey, Félix Locca et Thierry Meury. Gonflé! À l’époque, Alain Morisod, Pierre Naftule et Trinquedoux proposent le même genre de spectacle. Frédéric Hohl tient pourtant son pari. «On a été très vite débordé par le succès. La formule café-théâtre a plu, on faisait 500 couverts par jour. Certains soirs, on ne savait plus comment on s’appelait!»

Sur les rotules, le big boss du P’tit Music Hohl n’affiche pas moins un sourire en forme de banane. «Le lieu est assez magique. Avec 25 personnes dans la salle, l’ambiance devient déjà chaleureuse. Et puis il y a les 3e mi-temps, les soirées après les spectacles…» L’ex-député PLR se souvient de moments grisants, dans tous les sens du terme, en compagnie de Véronique Mattana, Nono Muller et Thierry Meury. Économiquement pourtant, le P’tit Music Hohl ne constitue pas une affaire des plus florissantes. «On ne fait pas fortune avec un café-théâtre», constate son propriétaire, qui souligne n’avoir jamais voulu réaliser d’opération mercantile avec son établissement. «J’ai d’autres sources de revenus», relève-t-il.

L’avantage de posséder une salle de spectacle, même peu ou pas rentable, c’est que celle-ci permet de créer et d’entretenir de nombreux contacts. «Le P’tit Music Hohl, ça a été mon réseau social, bien avant que n’existe Linkedin. C’est mieux que Facebook! Grâce aux rencontres effectuées ici, j’ai décroché les Fêtes de Genève, la Revue du Casin’, l’Expo.02, la Fan Zone, la Fête des vignerons. Sans oublier mon mandat politique.»

Pas peur de disparaître

Tout à l’euphorie du moment, Frédéric Hohl n’élude pas pour autant la question qui fâche. Coincé dans une zone des Corbillettes en pleine densification, son P’tit Music’Hohl n’est-il pas appelé à disparaître dans un avenir plus ou moins proche? Sa réponse fuse, surprenante: «Ça ne me fait pas peur! On ne peut plus transformer, il faut que quelque chose se passe. Avec d’autres propriétaires des alentours, j’attends que de nouveaux immeubles soient construits… qui nous permettraient de renaître, et de créer une nouvelle salle d’environ 200 places, adaptée à notre époque.» (24 heures)