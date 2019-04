Le Petit Prince chuchotera dans le creux de l’oreille

«Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n’a jamais respiré une fleur. Il n’a jamais regardé une étoile. Il n’a jamais aimé personne. Il n’a jamais rien fait d’autre que des additions», s’exclame le Petit Prince. Il est là, lunaire, avec son écharpe jaune et ses cheveux ébouriffés, devant l’aviateur tombé en panne dans le désert du Sahara. Il lui contera ses voyages sur des astéroïdes, avant son passage sur Terre. Évoquant sa rencontre avec un roi avide de pouvoir, un vaniteux, un buveur, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe à la recherche d’explorateurs. «Les grandes personnes sont décidément bien bizarres», souligne-t-il avant de faire la connaissance, sur notre globe, d’un serpent, d’un jardin de roses et d’un renard…

Dès le 1er mai au Théâtre du Reflet, à Vevey, puis à la place Saint-Maur, à Lausanne, «Le Petit Prince» d’Antoine de Saint-Exupéry illuminera le sol vaudois, dans une mise en scène au dispositif étonnant: un camion-chapiteau mobile que la Compagnie T-âtre fait tourner depuis dix ans. Isabelle Bonillo, metteuse en scène, évoque la portée universelle de l’œuvre. «À l’époque déjà, dans un contexte politique très dur, le texte a dû agir comme un baume, explique-t-elle. De nos jours, il produit le même effet et apparaît comme un remède contre l’individualisme exacerbé de notre société.» Derrière les apparences d’un conte pour enfants, l’ouvrage poétique traduit en 300 langues sonde autant de sujets philosophiques puissants, tels que l’amour ou l’amitié. Publié pour la première fois à New York en 1943 et depuis adapté de nombreuses fois sur les planches, sa lecture plonge dans un sublime rêve éveillé. Et déterre l’innocence enfouie.

Au plus proche des personnages

Ainsi le sol aride de la planète du Petit Prince se matérialisera dans une structure itinérante, montable et démontable en trois heures et pouvant accueillir 90 spectateurs. Un chapiteau qui a déjà fait voyager diverses créations au sein de théâtres ou sur des places de villages. Se prêtant aussi à la médiation culturelle dans les régions où l’art reste peu accessible.

«Aujourd’hui, on se retrouve constamment soumis à l’écran, déplore Isabelle Bonillo. On crève du manque de rapport à l’autre. Sous mon chapiteau, les gens ont toujours du plaisir, même serrés dans un petit espace.» L’expérience collective provoquée par l’échelle octroie aussi une intimité avec les personnages du récit, puisque seuls quelques centimètres séparent le public des acteurs. Et chacun de leurs micromouvements suffit à modifier la portée symbolique d’une action. Lorsque le Petit Prince (interprété par Marie Ruchat) monte sur une marche d’escalier, sa position devient dominante et ses interventions prennent instantanément une dimension profondément lyrique.

Derrière les protagonistes, une toile tendue, qui se déroule à l’aide d’un système de poulies, fait passer des reproductions des aquarelles du livre de Saint-Exupéry, intégrant tout l’onirisme du créateur. Mais si elle apparaît comme un décor, cette toile rend possible l’interaction entre le Petit Prince et les souvenirs de son voyage, représenté en deux dimensions. Lorsqu’il rapporte à l’aviateur (Edmond Vullioud) sa rencontre avec le renard, ce dernier avance soudain devant la toile, tenu par une baguette qui traverse le tissu. Un jeu de rapprochement et d’éloignement se fait entre l’animal et le héros, avant que celui-ci ne tende le bras pour l’accueillir dans sa main. Scellant une amitié pure.

Le nomadisme dans le sang

Lausannoise à plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre du Festival de la Cité ou sur la scène du Théâtre 2.21, la Strasbourgeoise Isabelle Bonillo, 55 ans, arpente les rues depuis longtemps. «Du côté de mon père, il y avait déjà quelque chose de très nomade, relève-t-elle. Anciennement, ma famille était composée de commerçants andalous. Mon père s’est retrouvé à Marseille et a conçu un camion-scène. On abaissait un côté et on jouait dessus.» Très vite dans son parcours de comédienne, Isabelle Bonillo en a eu ras le bol des hôtels et a donc commencé à s’équiper d’un camping-car. «Ça permet aux comédiens de survivre. J’ai parfois réalisé des spectacles où tout se monte à deux ou trois comédiens. C’est de la décroissance théâtrale.»

