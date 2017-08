Le Pulloff promet des soirées musicales, picturales et théâtrales

Kafka, Hugo, Tchekhov, Wilde, pour les grands noms du patrimoine littéraire. Luc Tartar, Jez Butter­worth, Jean-Claude Brisville ou Lukas Bärfuss, côté auteurs contemporains. Le Pulloff poursuit son immersion dans les textes théâtraux d’hier et d’aujourd’hui avec cinq créations et huit accueils.

Début septembre, le public du théâtre installé à la rue de l’Industrie sera plongé dans le réquisitoire œdipien et kafkaïen de Lettre au père, grâce à Daniel Wolf. Après Noces intérieures, création de la chorégraphe lausannoise Tania de Paola, la Cie Marin promet d’En découdre, à travers le combat épique d’une jeune fille contre sa maladie. A la fin de l’automne, Geoffrey Dyson soufflera un air de campagne anglaise et réunira une belle brochette d’acteurs (Sabrina Martin, Marie Ruchat, Frank Michaux, Antonio Troilo, Pierric Tenthorey…) pour Jérusalem. Cette pièce du dramaturge et réalisateur britannique Jez Butterworth tisse, autour d’un homme et de son mystérieux passé, un portrait de l’Angleterre d’aujourd’hui.

L’année 2018 débutera, quant à elle, sur fond d’adultère, d’inceste et de crime, avec Jean-Gabriel Chobaz qui s’attaque au Lucrèce Borgia d’Hugo. Un classique qui servira de mise en bouche au Fauteuil à bascule, pièce incisive autour de la course à la productivité et la perte de repères, sur fond de querelle entre ancien et moderne. La fin de saison sera, quant à elle, musicale, avec l’opéra Salomé monté par la Cie Kaleidos et picturale avec un Van Gogh si près de la nuit tissé à travers la correspondance entre Vincent et son frère.

Les coups de cœur «Charrette!» ou comment un fils de paysan vaudois a fini par intégrer le milieu théâtral. Le Vaudois Simon Romang, formé à La Manufacture et vu récemment dans D’acier, se racontera sans faux-semblant. (1-11 fév.)

«Anticyclone» Texte inédit de deux jeunes auteures romandes (Carole Dubuis et Stéphanie Klebetsanis), cette pièce narre la veillée d’une famille autour de Marcel, patriarche du village. Ce premier projet de la Cie Clafouti devrait réveiller quelques fantômes. (17-29 avr.)

La rencontre Infatigable arpenteur des scènes théâtrales, le Fribourgeois Roger Jendly – 79 ans – s’installera au Pulloff, en mars. Et deux fois plutôt qu’une. Le comédien fera face à Edmond Vuilloud dans Le fauteuil à bascule de Jean-Claude Brisville, mis en scène par Jean-Luc Borgeat. Ensuite, il sera dans Le chant du cygne d’Anton Tchekhov, sous la houlette de Robert Bouvier et face au jeune Adrien Gygax.

Infos pratiques Billetterie: Deux formules de fidélité existent (de 80 fr. à 180 fr.) afin d’accéder à tous les spectacles ou à six d’entre eux. Les billets individuels sont à 30 fr. (22 fr. avec réduction) Adresse du théâtre: rue de l’Industrie, 1005 Lausanne. Infos et réservations: 021 311 44 22 www.pulloff.ch

