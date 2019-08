Le Reflet invite à butiner au théâtre et chez les fleuristes

Les coups de cœur

La rencontre

Infos:

«Tout ce qu’il nous reste de la révolution, c’est Simon»«Un théâtre de texte,­ contemporain, avec une sincérité dans le jeu et le propos», résume Brigitte Romanens­-Deville (4-5 déc.).Sept circassiens s’inspirentd’un état de paralysie du sommeil (boutelis, en arabe), dans ce spectacle titillant notre imaginaire (11 janv. 2020).Une mise en scène sensible et touchante du chef-d’œuvre d’Émile Ajar, alliant théâtre, marionnettes et musique (23-24 janv.).La chanteuse allie sa voix veloutée à celles de cinq autres femmes dans «Andando Lorca 1936», concert théâtral brodé par Daniel San Pedro autour des pièces de la trilogie rurale de Federico García Lorca. Entre parties parlées et chantées, les six interprètes (dont la comédienne Audrey Bonnet) feront résonner les mots du poète en français, en arabe et en espagnol, accompagnées de trois musiciens (25 mars 2020).Le prix des places varie selon les spectacles et les catégories. Les formules d’abonnement permettent de bénéficier de tarifs réduits. La carte demi-tarif (198 fr.) offre une réduction de 50% sur les billets plein tarif. Nouveauté cette année: la carte demi-tarif jeune (pour les moins de 26 ans), à 98 fr. La billetterie ouvre le 3 sept.Adresse du théâtre:Rue du Théâtre 4, 1800 Vevey.Infos et réservations:021.925.94.94et www.lereflet.ch