«Le chant du cygne», ode aux comédiens

Parfois, au théâtre, la beauté éclate par la simplicité, la candeur, la sobriété. La variation que brode Robert Bouvier autour du Chant du cygne de Tchekhov est de ces perles qui enchantent autant qu’elles émeuvent. Joyau de poésie et de drôlerie, cette courte pièce nous emmène dans l’intimité d’un drôle de duo qui noue conversation dans une loge: Vassili Vassiliévitch Svetlovidov, vieux comédien malade (Roger Jendly), et Nikita Ivanytch, souffleur en perte de repères (Adrien Gygax). Cette tranche de vie s’écoule jusqu’à dimanche dans l’écrin formé par la petite scène du Pulloff, à Lausanne.

Le chant du cygne est une ode aux acteurs. Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel, s’en empare comme un hommage au talent, à la sincérité des comédiens qu’il a dirigés. S’immisçant dans les interstices du texte, il tisse çà et là des parallèles savoureux avec le vécu de ses deux interprètes – non sans ajouter une touche d’autodérision. Hilarante, cette scène où Adrien Gygax se plaint de la pléthore d’indications scéniques l’exhortant à jouer pieds nus sur des planches glacées et à se mouvoir comme un héron, tout en conservant l’essence de son personnage.

Complices, rieurs, volontiers farceurs, Roger Jendly (magistral) et Adrien Gygax (époustouflant) nous offrent un moment de théâtre rare. Et démontrent, comme le souffle Tchekhov, qu’«où il y a du talent, il n’y a pas de vieillesse, pas de solitude, pas de maladie. Et même la mort, ce n’est qu’une moitié de mort».

Lausanne, Pulloff Théâtres Je 22 mars (19 h), ve 23 (20 h), sa 24 (19 h) et di 25 (18 h) Rens. 021 311 44 22 www.pulloff.ch (24 heures)