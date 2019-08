Le conte de Laetitia Dosch et du cheval «Corazón»

Une femme, Laetitia Dosch; un cheval, Corazón. Un moment de grâce. Dans «Hate», la comédienne raconte la relation, trouble, ambiguë, de l’homme à l’animal. Un lien marqué tantôt par la domination et l’asservissement, tantôt par la complicité, la fascination, l’amour réciproque.

En guise de prologue de la saison à venir, le Théâtre de Vidy convie ses spectateurs à une expérience hors les murs, dans le cadre bucolique de l’École-Atelier Shanju, à Gimel. Cet espace dédié au cirque et au théâtre équestres, axé non sur le dressage mais sur la confiance mutuelle, a été fondé par Judith Zagury et Shantih Breikers. C’est dans ce lieu enchanteur que Laetitia Dosch et Corazón, magnifique pure race espagnol, se sont apprivoisés. Lentement. De leurs échanges, de la confiance acquise au fil des mois est née cette performance aussi percutante que poétique, créée l’an dernier dans les murs de Vidy. La comédienne et son partenaire scénique la reprennent en plein air, dès ce jeudi et jusqu’à dimanche, sur le lieu de vie de Corazón.

Au-delà du récit et de ses interrogations, dévoilées par bribes, sur le lien à l’animal, ce soliloque déroule d’autres fils: la complexité du rapport à l’autre, humain ou non, dans ses injustices et ses inégalités. La condition féminine, aussi. La femme comme objet, miroir du bel animal que l’on admire et que l’on rabaisse en même temps. Lors de la création, la comédienne nous confiait: «Je cherche un monde utopique où une femme peut se placer d’égal à égal avec un cheval.»