Le succès du «Prénom» se jouera en primeur chez Barnabé

Depuis 2010, la pièce «Le prénom», écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, a été jouée plus de 200 fois à Paris. Son adaptation cinématographique avec Patrick Bruel deux ans plus tard a fait exploser le succès de ce huis clos à la fois décapant et émouvant sur fonds de non-dits et de secrets de famille. Dès vendredi au Théâtre Barnabé, la Cie Pas Sages à l'Acte, originaire de La Chaux-de-Fonds, présente la première adaptation professionnelle de cette pièce jusqu’ici réservée aux planches parisiennes.

«Depuis trois ans, nous avons demandé d’obtenir les droits d’auteur sans succès… jusqu’à l’année passée, explique le producteur et comédien Lionnel Dubois. Certaines pièces très populaires, à l’instar du «Dîner de cons», ne délivrent pas facilement les fameuses autorisations. «Nous l’avons obtenue jusqu’à la fin de cette année. Dès 2019, une société de production en a racheté l’exclusivité pour toute la francophonie», poursuit-il.

C’est donc maintenant ou jamais que le public romand pourra revoir ou décourir la version théâtrale portée par des acteurs confirmés. Sur scène, le comédien vaudois Patrick Devantéry campera Vincent Larchet (Patrick Bruel dans le film), qui va bousculer le cours de la soirée chez son beau-frère Pierre (interprété par Lionnel Dubois), en lui annonçant le futur prénom de son enfant. (24 heures)