«Le théâtre est un corps qui respire»

Son projet carougeois va se réaliser: il trépigne. Féru de théâtre autant que d’architecture, François Jolliet sert de caisse de résonance aux deux disciplines. Pour preuve, le bureau où loge son atelier à Chavannes-près-Renens (plus de 60 collaborateurs): un modèle d’ergonomie aménagé au-dessus d’une halle convertible en… lieu de spectacle!

L’érudit entre en matière par un aparté révélateur: «Etymologiquement, le mot «symbole» signifie l’assemblage de deux morceaux d’une pierre jadis brisée. Dans l’Antiquité, l’origine commune de ces deux fragments offrait un moyen de reconnaissance sûr. Or, en employant le préfixe contraire à syn, dia, on obtient le mot «diable», qui disperse et sépare. Dieu merci, à Carouge, le souverain a plébiscité l’effort collectif qui lui était proposé!»

Quelle est la première contrainte imposée par un projet de théâtre?

Cela dépend d’où l’on regarde. Du point de vue du spectateur, un théâtre a une portée symbolique, il joue un rôle dans la cité. La culture française, dans son attachement à tout ce qui est de l’ordre de la représentation, considère le théâtre sous l’œil du public – par le parvis, le foyer, l’escalier. L’autre regard se fonde sur le travail scénique. C’est le point de vue de l’acteur, de son corps. Cette scène doit alors se mettre au service de la création que l’artiste va opérer. Afin de l’ouvrir à tous les possibles, le plateau doit rester vierge. On fixe bien sûr les positions réciproques du spectateur et de l’acteur, les lignes de vue, les distances, l’inscription quasi rituelle du corps du spectateur. Mais au-delà des 12 mètres d’ouverture du cadre de scène, tout doit rester possible. C’est le spectacle qui règne de ce côté-là. Il faut y partir de rien, du noir, du silence, pour permettre la création du monde. L’espace doit être totalement soumis aux hommes et aux dieux qui y défileront, ce qui impose une très belle discipline. Je vois cela comme un idéal architectural: un lieu de l’appropriation par excellence.

Faut-il être spécialisé dans ce genre d’édifice avant de se lancer?

Il faut avant tout respecter le théâtre. De mon côté, il y a huit ans de travail théâtral à un moment donné de ma vie, parallèlement à mes études. J’ai été bluffé par l’engagement total des multiples métiers du spectacle: cette expérience apprend l’écoute. Laquelle s’est avérée indispensable dans ce projet, vis-à-vis par exemple du directeur technique de la salle, qu’on a consulté en continu. Je n’en sais pas plus qu’un autre, mais je fais attention. C’est un travail d’équipe à tous les niveaux.

Hiérarchiquement, quelle est l’importance de la visibilité de la scène? De sa distance de la salle? De l’acoustique? Des espaces d’accueil? De l’insertion du bâtiment dans la ville?

Mille et un critères définissent un bon projet d’architecture, et varient selon l’époque. Mais les meilleurs résultats restent valables un siècle avant ou un siècle après. La question de l’implantation du bâtiment, son rapport avec la ville, est bien sûr essentielle. Quant à moi, j’ai tendance à placer le corps au centre de ma réflexion. L’oreille et l’œil entrent également en jeu. Il faut tenir compte de la perception en général, du corps dans son ensemble.

Commence-t-on par visualiser l’intérieur ou l’extérieur de la coquille?

En architecture, on n’oppose pas les deux. Pour le cas de Carouge, on avait à envisager trois salles – quatre, avec la salle des fêtes adjacente – qui devaient s’agencer très exactement dans le terrain. On a taillé le costume au plus près des besoins de ces trois salles, pour former un îlot, comme si on avait tiré un tissu sur les volumes individuels. On ne pouvait pas tout couvrir sous une seule grande toiture: les dimensions devenaient énormes. Il a fallu jouer autrement. La cage de scène et son volume austère est un problème posé à tous les théâtres. A Paris, l’Opéra présente, dans l’axe de son avenue, une succession de formes qui finissent par intégrer l’immense volume de la cage de scène. La perspective présente la façade, puis le dôme qui couvre l’escalier, puis on a un triangle qui amène la salle, et enfin la cage. Chaque architecture doit résoudre le problème à sa manière. L’art de construire un beau théâtre repose notamment sur cette contrainte spécifique: insérer une cage de scène dans un environnement urbain.

A Vidy, le théâtre monte sur les planches

Sur quels exemples, bâtis ou écrits, vous êtes-vous fondé?

On effectue évidemment une tournée des théâtres existants, pour mesurer leurs défauts, leurs qualités. Ceux qui abordent le théâtre par le côté foyer, ou le côté travail, ou en combinant les deux, comme nous l’essayons à Carouge. On réfléchit aux aspects plus symboliques: une collectivité rassemblée pour un événement à caractère universel. Il y a en effet des textes, aussi, comme ceux de Roland Barthes, où il rappelle que le théâtre antique est une maison: le public se trouve sur une place, avec une rue qui passe devant la façade de la maison, laquelle comporte deux portes: celle des maîtres, celle des domestiques. Ce qui se passe dans la maison reste secret, le meurtre se commet en privé, même si l’on vient mourir dans la rue. Un autre texte important pour moi est celui de Frances Amelia Yates, Theater of the World. L’historienne y analyse le théâtre de Shakespeare dans le contexte de la Renaissance, qui diffère radicalement du théâtre romain, mais qui en reprend les caractéristiques symboliques. Avec, au-dessus des acteurs, le ciel d’où les dieux tirent les ficelles en manipulant les pulsions des hommes. Ou encore les écrits de Vitruve sur le théâtre romain. Son manuel explique que le plateau doit être divisé en 12 parties, 4 triangles qui tournent, à l’image des 12 parties du ciel. Au théâtre, on est toujours soumis à des pressions qui nous dépassent, c’est universel: comment se libérer?

Quelles sont les difficultés spécifiques à ce type de bâtiment?

Notre motivation pour la reconstruction du Théâtre de Carouge est née de notre frustration après le concours pour la nouvelle Comédie, où trois autres candidats nous ont devancés à juste titre. Le premier prix mettait l’accent sur le foyer. Tandis que nous avions privilégié l’espace de travail. Du coup, on s’est dit que la prochaine fois, on assurerait l’espace de travail, comme on sait le faire, tout en y ajoutant une tuerie de foyer! A la manière du yin et du yang, on a ainsi imbriqué dans la salle ce foyer qui s’ouvre en grand sur l’esplanade. Et on a ménagé dans l’autre sens un vaste espace derrière la scène, une sorte de cour intérieure autour de laquelle gravitent les petites salles et les ateliers. Une immense porte ouvre cette cour sur le plateau. On pourrait en avant-scène sur un cheval au galop! On a une perspective profonde de plus de 30 mètres si on le souhaite. Cet espace, plutôt privé en principe, accueille le travail continu des artistes et des techniciens, avec une circulation aussi fluide que possible. Je pense que les architectes n’exploitent pas assez le potentiel du théâtre comme lieu de vie et de travail. En définitive, un spectacle dure deux heures, le temps d’une fête. Mais derrière, il y a toutes sortes de gens qui s’affairent sans relâche. L’édifice doit reposer sur eux. Le théâtre est un corps, il respire, souffle, vous assimile puis vous relâche.

Le plus beau théâtre du monde?

C’est la nuit sous un arbre! Avec une figure qui apparaît, par magie.

Et le meilleur architecte de théâtre?

Imhotep (IIIe millénaire avant notre ère, en Egypte) était divin. Il a copié la brique pour en faire de la pierre. On n’a rien inventé depuis.

