Les choix de la rédaction pour 2018

Milo Rau décortique l’histoire du théâtre

Le coup de cœur de Natacha Rossel

Chacun de ses spectacles percute par son acuité à révéler les affres de notre société. Milo Rau (photo) est l’un de ces artistes capables de faire uriner une actrice (Ursina Lardi dans Compassion. L’histoire de la mitraillette), de faire monter des enfants sur scène pour raconter l’affaire Dutroux (Five easy pieces) ou d’exhiber le postérieur de comédiens handicapés (Les 120 journées de Sodome, avec le Theater Hora) sans tomber ni dans le sensationnalisme ni dans la vulgarité crasse. Jouant de la frontière poreuse entre documentaire et fiction, le Bernois raconte les conflits et la violence politique, interroge l’Europe et ses mythes, scrute l’Histoire, ses dérives, ses représentations. À Vidy ce printemps, il décortiquera les origines du théâtre dans cette même démarche d’enquête. Quel est le rôle social des arts de la scène? L’expérience du spectateur est-elle authentique? Quels sont les liens du théâtre avec la vérité? Et avec la vie? Autant de questions passionnantes qu’il abordera – avec l’érudition qu’on lui connaît – dans cette pièce sobrement intitulée Histoire du théâtre. Nul doute qu’une fois encore Milo Rau produira un spectacle uppercut. Du 30 mai au 2 juin

Thriller polyphonique

Après Saga, Jonathan Capdevielle revient à l’Arsenic avec Un crime de Georges Bernanos. Scrutant la condition humaine avec empathie et humour noir, le Français tisse des fils autobiographiques autour de ce thriller écrit en 1935. 1er - 3 mars

Brecht au Jorat

En 2012, il montait La résistible ascension d’Arturo Ui. Cinq ans plus tard, Gianni Schneider (photo) renoue avec Brecht. Au Théâtre du Jorat, le Lausannois créera Mère Courage et ses enfants, œuvre emblématique du théoricien du théâtre épique. 16 et 17 mai.

Hulul au clair de lune

La comédienne Marion Duval se glissera dans les plumes du hibou Hulul à l’Arsenic, à L’Échandole et à la Maison de quartier de Chailly (dès 6 ans). Une fable poétique, inspirée du livre d’Arnold Lobel, dans une mise en scène d’Aurélien Patouillard. Février et mars.

D’où vient Cyrano?

Cyrano de Bergerac et son nez proéminent feront la tournée des grands-ducs (Beausobre, Le Reflet, TBB, Octogone et Martolet). Couronné par deux Molière en 2017, Edmond raconte l’origine de la célèbre pièce de Rostand. Février et mars.

