Les cocottes du Crochetan partent en sucette

Transformer Monthey en capitale mondiale de la cocotte. Un poil mégalo, Zizi Soufflette déboule dans la Tour vagabonde, posée sur l’esplanade du Théâtre du Crochetan, et interrompt les festivités du 30e anniversaire. Putsch. Zizi Soufflette (Jean Lambert-wild) renverse le directeur, Lorenzo Malaguerra. Accompagné de ses girls gothiques et de son acolyte, le Dr. Graf, Zizi entend travestir tous les Montheysans en courtisanes pour servir son «projet culturel et industriel». Voilà pour le pitch des «Cocottes en sucettes», à voir jusqu’au 22 septembre.

Malheureusement, ce cabaret carnavalesque imaginé par la Cie de l’Ovale et mis en scène par Lorenzo Malaguerra déçoit. Car les jeux de mots savoureux et les bonnes trouvailles grivoises laissent trop souvent le pas à des considérations lourdingues. On se serait volontiers passé de la vieille blague – éculée dans les préaux – de la prostituée évoquant une odeur de sperme et de sa collègue s’excusant d’un «pardon, j’ai roté».

L’ensemble souffre surtout de son côté foutraque. Certes, un cabaret n’est pas censé être lisse; l’esprit de carnaval réside dans son indiscipline et sa subversion. Mais le problème est ailleurs: les intentions de jeu ne sont pas toujours claires, l’enchaînement manque de fluidité et de consistance et l’interprétation des chansons pâtit souvent d’un manque de justesse. Peut-être des défauts de première, amenés à être gommés au fil des représentations.

On passe tout de même de bons moments dans cette «folie carnavalesque». Jean Lambert-wild excelle dans son rôle de trublion despotique, les musiciens, drôles et extravagants, sont impeccables (mention spéciale au trompettiste Yannick Barman) et certaines chansons piquent par leur irrévérence.