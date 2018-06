Les grandes figures des mots et de la scène visitent la prochaine saison du TKM

L’intense attention poétique d’Omar Porras, directeur du TKM, s’inscrit encore une fois de manière très perceptible dans la prochaine saison du théâtre de l’Ouest lausannois. On a déjà parlé de la venue à Lausanne, sur le site de Beaulieu pendant près d’un mois, dès octobre, d’«Une chambre en Inde», de la très célébrée Ariane Mnouchkine, qui vient de remporter deux distinctions aux derniers Molières avec ce spectacle hors norme.

D’autres éminents visiteurs sont attendus. Les «Ombres sur Molière», de Dominique Ziegler, pièce palpitante et plébiscitée, reprennent du service en février. Un prince des poètes fait aussi son apparition avec «Projet XVII: Baudelaire», de Guillaume Pidancet et Michaël Borcard (en mars). Yvette Théraulaz réactive, en avril, «Ma Barbara - Conversations avec Barbara», hommage à l’immense chanteuse, tandis que Corneille prend l’accent espagnol avec «El Cid», de Philippe Carr, en mai.

La musique ponctue aussi la saison, souvent au gré de la très large palette – et des découvertes – du pianiste Cédric Pescia, mais aussi avec le duo Kala Jula aux saveurs maliennes.

Les coups de cœur

«F(l)ammes»: L’ouverture de saison ne prend pas l’histoire à témoin, mais chauffe le présent à la parole de jeunes des banlieues avec le metteur en scène Ahmed Madani.

«Un instant» Marcel Proust à l’honneur de la pièce de Jean Bellorini «Un instant» (dès le 10 janvier), et son titre en clin d’œil à la «Recherche du temps perdu».

«Macbeth (The Notes)» Dan Jemmett réalise un exploit en commentant l’œuvre de Shakespeare tout en l’évoquant avec puissance. Un tour de force qui doit beaucoup au comédien David Ayala.

La rencontre

Omar Porras Tout visiteur du TKM a déjà croisé son ardent directeur, en place depuis 2015. Mais le Colombien d’origine poursuit les présentations avec le public, que ce soit par ses propres mises en scène («Amour et psyché») en dialoguant avec Cédric Pescia («Le verbe de Bach: la parole de la Bible») ou en s’exposant de manière encore plus personnelle avec «Colombine» (en mars), texte de Fabrice Melquiot inspiré de ses racines, de son parcours et de son personnage renommé pour l’occasion, mais incarné par son modèle qui orchestre aussi la mise en scène. Il n’est jamais trop tard pour faire plus ample connaissance… (24 heures)