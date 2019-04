Les mille histoires de la cuisine du «Dragon d’or»

Célèbre en Allemagne, peu connu ici

Né en 1967 à Göttingen, Roland Schimmelpfennig est peu connu en Suisse, mais ses œuvres rencontrent un grand succès en Allemagne. Il collectionne d’ailleurs les récompenses dramatiques depuis ses débuts: le Prix Else Lasker-Schüler pour «Poisson pour poisson» en 1997, le Prix Nestroy du meilleur espoir en 2002 pour «Push Up», et celui de la meilleure pièce pour «Visite au père» en 2009. L’année suivante, «Le dragon d’or» est élu pièce de l’année par la revue «Theater Heute».



D’abord journaliste et auteur indépendant, il se forme à la mise en scène à l’École Otto Falckenberg, à Munich. Il fait ses premiers pas dans le monde du théâtre en devenant assistant à la mise en scène puis dramaturge aux Kammerspiele de Munich. De 1999 à 2001, il travaille comme conseiller artistique et dramaturge à la Schaubühne de Berlin, sous la direction de Thomas Ostermeier. Devenu l’un des auteurs de théâtre les plus joués et les plus célèbres du pays, il écrit des pièces de commande pour de nombreux théâtres allemands et autrichiens.