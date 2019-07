Liens familiaux, impro et rendez-vous musicaux à l’affiche du CPO

À peine le chapitre des 50 ans refermé, le Centre pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) se prépare à accueillir de belles propositions scéniques dès cet automne. «Cette saison, plusieurs spectacles traitent du lien, de la relation aux autres, de la place dans la sphère familiale ou dans la société», souligne Véronique Biollay-Kennedy, directrice. Un thème qui s’égrainera au fil des spectacles. À l’image de «Retour à l’expéditeur», création imaginée par Katy Hernan et Barbara Schlittler autour de toutes les formes de lettres que l’on peut écrire (29 janv.-2 fév. 2020). Ou de Lionel Aebischer, chansonnier des Petits chanteurs à la gueule de bois, qui signe avec «Rojo» son tout premier texte de théâtre, dans lequel il narre la relation entre un frère et une sœur (27-28 mars). Au rayon jeune public, le comédien Tian Gombau racontera les aventures d’un garçonnet et de ses souliers dans «Mes nouvelles chaussures» (2 mai). Sans oublier les soirées d’impro et la belle brochette d’humour, avec Thomas Wiesel, Cécile Giroud & Yann Stotz, Yoann Provenzano, Aymeric Lompret, Simon Romang, Olivia Moore et Renaud de Vargas. Enfin, le bar du CPO, fraîchement décoré, servira d’écrin à trois rendez-vous musicaux.

Les coups de cœur

«La lesbienne invisible»

Dans ce seul en scène, la comédienne Marine Baousson raconte l’histoire d’une jeune femme dont personne ne croit à l’homosexualité (27-28 sept.).

«Non! Je veux pas»

Cette fable jeune public (dès 3 ans) est interprétée par la comédienne Marjolaine Minot, le beatboxer Speaker B et la chanteuse lyrique Prune Guillaumon (11 mars 2020).

«Gouverneurs de la rosée»

Le Théâtre des Osses adapte ce texte de l’auteur haïtien Jacques Roumain. Un conte porteur d’espoir (9-10 mai).

La rencontre

Carlos Henriquez

L’humoriste romand, connu notamment pour ses pitreries au sein des Peutch, se dévoile dans «Segundos», spectacle autobiographique brodé autour de ses souvenirs d’enfance marquée par sa double nationalité (espagnole et suisse alémanique), à Bienne. Carlos Henriquez se livre avec humour et tendresse dans ce solo mis en scène par Jean-Luc Barbezat (4 et 6 oct.).

Infos:

Billetterie: selon les spectacles, le prix des places s’élève à 25 fr. ou 30 fr. (tarif plein), 20 fr. ou 25 fr. (AVS), 15 fr. ou 20 fr. (AI, chômeurs, étudiants et pros). Tarif unique à 15 fr. pour les concerts au bar et les spectacles jeune public. Formules d’abonnement («Maxi», «Mini» et «Découverte»).

Adresse du théâtre: Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne.

Infos et réservations: 021 616 26 72 et www.cpo-ouchy.ch