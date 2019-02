«Mon papa», ce dieu qui a toutes les réponses

«Pourquoi tant de violence et de haine? Que devient-on après la mort? Pourquoi mon papa ne contrôle-t-il pas tout?» Voici les questions que se pose Hermès, nouveau-né au centre du récit de «Mon papa (roi de l’Olympe)», spectacle pour jeune public dès 6 ans à voir jusqu’au 24 février au Petit Théâtre de Lausanne. Orchestrée par le collectif genevois Ruya Connection, la pièce interroge le rapport de l’enfant au monde et à son père par le biais de la mythologie.

Hermès cherche à savoir qui il est, prend la route et croise toutes sortes d’amis animaux, avant de découvrir qu’il est le fils du roi de l’Olympe, Zeus. Peu à peu, il comprend que pour se connaître lui-même, il va devoir se plonger dans le passé, et notamment celui des grandes figures mythologiques.

Inspirés par l’univers de l’animation et de la bande dessinée, les auteurs, Virginie Schell et Laurent Nicolas, ont choisi d’adapter «Le feuilleton d’Hermès», de l’écrivaine Murielle Szac, à la scène, plongeant l’histoire dans un monde de figures de papier, illuminées et sonorisées, dans une mise en scène signée Julien Basler. (24 Heures)