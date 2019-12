Nils le gredin voyage avec les oies sauvages

Depuis un peu plus d’un siècle, les pérégrinations de Nils, petit galopin sillonnant les contrées scandinaves sur le dos de Martin le jars grassouillet, bercent des myriades de bambins. La fable, née de l'imagination de la Suédoise Selma Lagerlöf, prend vie sur les planches du Petit Théâtre de Lausanne jusqu’au 31 décembre. Puis, à l’image des oies sauvages, le spectacle «Nils, le merveilleux voyage» migrera vers d’autres salles.

Orfèvres de l’art de la marionnette, les comédiens de la Cie Pied de Biche ont forgé un véritable joyau de poésie. Tout est beau dans ce périple fantasmagorique. Le décor, mouvant, évocateur, rappelle le relief craquelé de la Suède, ses grands espaces, ses arbres et ses fjords. Les lumières sculptent des ambiances chatoyantes et la musique accompagne le conte de notes douces et entraînantes.

Et ces marionnettes! De petites merveilles, façonnées par le Britannique Nick Barnes et manipulées avec autant de précision que de tendresse par cinq interprètes au diapason (Julie Burnier, Philippe Chosson, Pascale Güdel, Frédéric Ozier et Léo Piccirelli).

Chaque mouvement induit une intention, un attitude, une émotion. Martin, pataud mais attachant, déploie ses ailes trapues en vacillant tandis qu’Akka, meneuse des oies sauvages, prend son envol avec grâce et fluidité. Le chat de la ferme se venge des facéties du garçonnet en dépliant son ventre à ressort.

D’autres personnages prennent vie dans le corps des comédiens, comme Plouf le chien et Smirre, le rusé goupil. Grâce à eux, Nils le gredin, mué en tomte (lutin suédois) se dépatouillant tant bien que mal dans ses baskets de lilliputien, découvre l’entraide, l’empathie, la générosité. Un enchantement.