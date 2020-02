D’un côté, des textes forts, denses, percutants. De l’autre, des performances hybrides, troublantes ou immersives. Ondoyant d’un genre à l’autre avec la souplesse d’un saltimbanque, Programme Commun fait le grand écart, brassant 19propositions entre théâtre, danse, performances, installations et musique. Du 25 mars au 5 avril, le rendez-vous lausannois des arts de la scène tiendra sa 6e édition dans les murs du Théâtre de Vidy, de l’Arsenic et de Sévelin, avec trois quarts de créations (dont sept verront le jour durant le festival). Signalons aussi que la parité hommes-femmes est atteinte. Pari tenu!

Qui a dit que les artistes estampillés «contemporains» boudaient le texte pour submerger le plateau d’effets sonores ou visuels? Trois propositions démontrent le contraire. Émilie Charriot s’empare de l’impertinent «Outrage au public» du récemment nobélisé Peter Handke, Nicolas Stemmann porte à la scène l’excellent roman «Meursault contre-enquête» de Kamel Daoud, et le trio formé par Marion Duval, Camille Mermet et Aurélien Patouillard promet une version «au plus près du texte» d’un chef-d’œuvre de Thomas Bernhard, «Après la retraite».

D’autres artistes, brouillant les codes de la représentation, s’amusent à secouer, voire à malmener, le spectateur, quitte à l’extirper de son fauteuil. Parangon du théâtre immersif, Stefan Kaegi emmènera le public en vadrouille dans sa «Société en chantier», tandis que Julie Monot l’invitera à déambuler entre ses «Démons sans qualité», installation performative peuplée de spectres. Marco Berrettini, lui, reprend «No Paraderan», œuvre brûlante et subversive qualifiée de «mauvaise blague» par «Le Monde» lors de sa création au Festival d’automne il y a quinze ans. Et que nous mitonnent les espiègles François Gremaud et Victor Lenoble dans leur «Pièce dans acteur(s)»? Suspense.

Le festival promet aussi de belles prestations chorégraphiques, en douceur avec «Seeking Unicorn», de Chiara Bersani, ou en version trash avec «TANZ», de Florentina Holzinger.

Lausanne, divers lieux Du 25 mars au 5 avril www.programme-commun.ch