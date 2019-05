Quand Voltaire jouait ses tragédies à Mon-Repos

Au début des années 1760, David-Louis Constant d’Hermenches commande une série de peintures destinées à orner sa demeure seigneuriale. L’une d’entre elles illustre un moment particulièrement important dans la vie culturelle vaudoise du XVIIIe siècle. On y voit le maître des lieux costumé en sultan, poignard à la main, se diriger vers deux femmes richement parées et un homme d’un certain âge, assis sur une chaise, en retrait. Cet homme, c’est Voltaire, qui assiste à une représentation de Zaïre, sa grande tragédie, donnée sur le théâtre privé de Mon-Repos, à Lausanne. Nous sommes en hiver 1757. Le philosophe campe un second rôle, celui du vieux Lusignan. «Il ne devait pas apparaître dans cette scène du dernier acte, mais Voltaire était si enthousiaste du jeu des comédiens qu’il ne pouvait s’empêcher de sortir des coulisses en plein spectacle pour les féliciter.» Historienne de l’art et du théâtre à l’Université de Lausanne, Béatrice Lovis a consacré sa thèse à l’essor de la vie théâtrale lausannoise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fut foisonnante.

«Une troupe excellente»

Voltaire est l’un des principaux artisans de cette effervescence. Convié à passer l’hiver 1755-56 à Lausanne, il espère faire jouer ses propres pièces devant un cercle d’amis. «Le philosophe était alors connu pour ses tragédies, qui ont rencontré un grand succès partout en Europe. Tombées dans l’oubli aujourd’hui, ses pièces arrachaient les larmes du public», rappelle la chercheuse. Mais ces projets sont compromis par le terrible tremblement de terre de Lisbonne, survenu le 1er novembre 1755. Toute l’Europe est en deuil, les réjouissances s’arrêtent net. Il faudra attendre l’hiver suivant pour voir l’homme de lettres déclamer ses vers. Philippe de Gentils, marquis de Langallerie, qui vient d’acquérir la campagne de Mon-Repos, lui met à disposition son grenier pour aménager un petit théâtre. François-Marie Arouet y donnera quelques-unes de ses plus grandes pièces.

«Quand l’écrivain arrive à Lausanne, le théâtre de société, qui existait déjà, prend une ampleur inédite. Le théâtre de Mon-Repos cherche à rivaliser avec les scènes professionnelles et donne même deux tragédies de Voltaire qui n’ont pas encore été créées à la Comédie-Française.» Les spectacles sont joués dans un cadre privé, les rôles interprétés par des nobles amateurs devant un public choisi, pour se divertir au cœur de l’hiver. «Les membres de la noblesse lausannoise quittent leurs terres et reviennent en ville pendant la mauvaise saison. C’est une période d’intense sociabilité. Assemblées, repas fastueux, bals et concerts se multiplient.» Le prestigieux dramaturge se vante de la haute tenue des représentations de Mon-Repos: «Nous avons fait à Lausanne une troupe excellente», écrit-il dans sa correspondance, osant même soutenir – quelle impudence! – que le jeu de ses acteurs est meilleur que celui des grands comédiens parisiens. L’hiver suivant, Voltaire refait jouer ses tragédies à Mon-Repos. Ce sera sa dernière visite. Esprit frondeur, l’homme des Lumières se brouille avec des pasteurs lausannois et se froisse avec un éditeur. Il fait bientôt construire un théâtre en France voisine, sur la seigneurie de Ferney qu’il vient d’acquérir.

Les femmes aux commandes

Alors, tomber de rideau à Lausanne? Pas du tout. Le baron David-Louis Constant d’Hermenches, beau-frère du marquis de Langallerie, poursuit l’aventure de Mon-Repos avec ardeur. «Il était un excellent comédien et, comme il avait été adoubé par Voltaire, on le réclamait régulièrement pour diriger des troupes amateurs à Lausanne et à l’étranger.» Mais le vent tourne douze ans plus tard. Après avoir dilapidé la fortune de sa femme, il divorce et devient persona non grata en terre vaudoise.

La disgrâce du roi du théâtre lausannois permet à d’autres nobles de déployer leurs talents d’acteur et de dramaturge. «Ce sont essentiellement des femmes qui organisent ces spectacles, notamment à la rue de Bourg.» Elles choisissent les pièces, distribuent les rôles, établissent la liste des invités, non sans entretenir de petites rivalités comme le prouvent des billets rédigés sur des cartes à jouer. «Dites de vous à moi et sous le sceau du secret si vous ne voudriez pas jouer Les Mœurs avec (la comtesse de Golowkin), elle pourroit faire ou Cidalise ou la soubrette, cela vaudroit mieux que de la laisser entreprendre un opéra-comique avec de Crousaz; qu’en pensez-vous, chère femme?» lit-on sur l’un d’entre eux, exhumé des Archives cantonales vaudoises par Béatrice Lovis.

Les femmes ne se contentent pas de monter sur scène et de jouer les rôles qui leur siéent. Elles prennent la plume et composent leurs propres pièces. Parmi elles, Isabelle de Montolieu est particulièrement active. «Elle a écrit de nombreuses comédies, qui n’ont jamais été publiées et étaient inconnues des chercheurs.» Plusieurs Vaudoises imaginent aussi des pièces destinées à leurs enfants pour qu’ils se produisent devant les amis proches de la famille. Ce théâtre d’éducation se déploie en dehors de Lausanne. À Aubonne par exemple, Sophie de Mestral, la sœur du baron Louis-François Guiguer de Prangins, écrit des saynètes pour ses fils. Certaines sont conservées aux Archives cantonales vaudoises.

Pièces «helvétiques»

Après quatre décennies d’intense activité théâtrale (plus de 250 pièces jouées ont été répertoriées), la Révolution mettra un terme à ces soirées festives. La faute aux tensions politiques, bien sûr, mais aussi aux préjugés tenaces entretenus à l’égard d’un divertissement incarnant trop l’esprit français, en un mot si «étranger». On reprochera longtemps encore l’absence de textes dramatiques proprement «helvétiques». Au début du XIXe siècle, la bourgeoisie prendra le relais de la noblesse, et le théâtre amateur se démocratisera peu à peu, pour devenir très populaire à la fin du siècle. René Morax (1873-1963) sera considéré comme le premier dramaturge véritablement vaudois. Son répertoire, dont «Les quatre doigts et le pouce», est encore joué de nos jours. (24 heures)