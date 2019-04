Quartet de trombones dans les rues de Cuba

Ils s’appellent Milagro, Diana, Daniel, Christian. Ils s’emparent du plateau de Vidy avec une aisance insolente, tiennent le public en haleine pendant plus de deux heures, déploient une énergie communicative. Pourtant, aucun d’entre eux n’est comédien. Stefan Kaegi, mage du théâtre documentaire, donne la parole à ces jeunes Cubains dans «Granma. Les trombones de La Havane», créé à Programme Commun avant de partir en tournée (notamment à Bâle, au Festival d’Avignon et à Zurich).

Tour à tour, les quatre interprètes, époustouflants de fraîcheur et de justesse, racontent Cuba. Leur Cuba. La révolution, les convictions politiques, la vie quotidienne, la famille, les aspirations de chacun, dans un récit linéaire. Trop linéaire. Parangon des dispositifs immersifs, Stefan Kaegi choisit de revenir à la formule bifrontale. Et peine parfois à bâtir un discours cohérent. À force de dérouler des fils, le propos se dilue. Mais le Soleurois a plus d’un tour dans son sac pour calfeutrer ces faiblesses.

Irriguant le spectacle, les souvenirs et récits des grands-parents des jeunes Cubains apportent une touche d’émotion vibrante. Une émotion qui atteint son paroxysme quand le quartet (dont trois musiciens néophytes!) s’empare des trombones, tantôt instruments de musique festive, tantôt mitraillettes pour mener la Revolución. (24 heures)