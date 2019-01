Reynaldo Hahn renaît avec ses vieilles poules à Chexbres

«C’est de la belle musique, plus on l’écoute, plus on l’aime», s’exclame Benjamin Cuche, qui signe la mise en scène du «Carnaval des vieilles poules», une pièce musicale autour du compositeur français Reynaldo Hahn (1874-1947). Après une première création en 2015, le collectif des Furies Lyriques présente ce week-end au Caveau du Cœur d’Or de Chexbres une nouvelle version du spectacle, cette fois-ci sous l’égide de l’humoriste.

Avant trois représentations à Pully. «Je suis allé voir la première création en 2015, explique Benjamin Cuche. Katya Cuozzo et Prune Guillaumon, les deux sopranos, ont voulu connaître mon avis. Je leur ai fait une critique sans complaisance, proposant deux ou trois solutions.» L’entente est immédiate et l’envie de donner un nouveau souffle au spectacle apparaît comme une évidence. Très vite, l’équipe se soude et se réduit, passant de cinq membres aux deux chanteuses, accompagnées du pianiste Anthony Di Giantomasso.

D’origine vénézuélienne, Reynaldo Hahn et sa famille quittent leur pays alors que le petit «Nano» n’a que 3 ans. Arrivé à Paris, l’enfant excelle rapidement dans la musique et entre à 11 ans au Conservatoire. Deux ans plus tard, il compose «Si mes vers avaient des ailes», une mélodie sur des poèmes de Victor Hugo. L’homme devient vite un auteur admiré de la Belle Époque, fréquente les salons parisiens où des musiciens, poètes et intellectuels partagent leur amour de la culture. «Le Carnaval des vieilles poules» veut raconter, au travers du théâtre et de la musique, cette existence riche en rencontres de la jeunesse jusqu’aux derniers jours, de l’exil jusqu’à la maladie, le musicien ayant été rongé par une tumeur au cerveau à la fin de sa vie. «Je souhaite que le public apprenne à travers ce spectacle qui conjugue l’humour et l’histoire».

Les deux sopranos ayant déjà fait un gros travail de recherche en amont, organiser la matière pour la sublimer sur scène a inspiré l’essentiel du travail à Benjamin Cuche. Ainsi des extraits de correspondances entre le compositeur et son amant Marcel Proust ont été choisis pour être lus, reflétant une part plus personnelle de sa vie.

«C’est assez délicieux de naviguer entre les différentes sources. À travers des lettres ou des compositions musicales, on raconte une vie. J’espère que les gens qui sortiront du spectacle auront l’impression de connaître ce personnage intimement.» Enfin, dans le but de refléter toute l’effervescence de sa vie et des salons, Benjamin Cuche a souhaité concevoir une mise en scène dynamique, inspirée de sa pratique de l’improvisation. Les interprètes incarneront ainsi Reynaldo à tour de rôle.

«Avec une bonne dose d’humour, nous avons misé sur un rythme soutenu, explique l’habitué des planches, avant de rejoindre son partenaire Jean-Luc Barbezat avec qui il joue en ce moment. Les transformations se font très vite, ce qui demande un énorme travail de la part des comédiens.» Le décor évoluera aussi à la vitesse de la lumière: un piano droit deviendra soudain une tranchée en pleine Première Guerre mondiale. Le portemanteau, quant à lui, se muera en mât de bateau, évoquant ce grand voyage qui a tant marqué l’enfance de l’artiste. (24 heures)