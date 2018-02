Roger Jendly veut «s’amuser» jusqu’à la fin de ses jours

«Où il y a de l’art, où il y a du talent, il n’y a pas de vieillesse, pas de solitude, pas de maladie, et même la mort, ce n’est qu’une moitié de mort.» Ces mots de Tchekhov, extraits du Chant du cygne, semblent avoir été écrits pour Roger Jendly. L’âge n’a en rien flétri cette passion ardente du théâtre qui fait pétiller les yeux bleu azur de cet immense comédien. «Je compte bien m’amuser jusqu’à la fin de mes jours, que j’espère très lointaine! Enfin, à 125 ans, peut-être que je m’arrêterai.» Rien que le mois prochain, il «s’amusera» dans deux pièces à l’affiche du Pulloff, à Lausanne: Le fauteuil à bascule, mis en scène par Jean-Luc Borgeat, et Le chant du cygne, dirigé par Robert Bouvier.

Aussi affable que prolixe, le presque octogénaire (il fêtera son 80e printemps le 8 mars… sur les planches!) nous reçoit dans sa coquette maison perchée sur une colline à Renens. Son havre de paix. Au mur de la cuisine, des dizaines de photos témoignent d’une vie bien remplie. «Sans regrets.» Esther Zeller, sa compagne depuis trente-cinq ans, s’éclipse discrètement. Elle seule semble détenir le pouvoir de créer des bulles d’intimité, hors du temps, loin du monde de la scène et de son effervescence. «J’ai envie de passer plus de temps avec elle, qui me soutient depuis des années et qui est la créatrice d’un jardin extraordinaire. J’aime prendre du temps pour respirer avec elle.»

Hors de ces bulles, le Fribourgeois d’origine a le théâtre chevillé au corps. Même lorsqu’il part savourer l’air frais de la montagne, c’est pour mieux apprendre ses textes. «Quand il arrive en répétition, il connaît ses répliques au rasoir. Cela libère son esprit pour le consacrer au jeu et à l’écoute, raconte Jean-Luc Borgeat. C’est quelqu’un d’attentif aux autres, de spontané et de très chaleureux.»

Le comédien incarne un formidable paradoxe. À la ville, il révèle une personnalité réservée, modeste, pudique. Loin de lui l’envie de se lancer dans des logorrhées grandiloquentes lorsqu’on l’interroge sur sa passion. «Ce qui m’habite, c’est le plaisir du jeu. Jouer, c’est une jouissance.» Mais dès qu’il entre en scène, la discrétion s’estompe. Il irradie. Accapare les regards. Crée un moment rare de théâtre. Hors du temps, hors du monde. L’art hypnotique des grands comédiens… Son frère, le musicien Max Jendly, dépeint son aîné avec une admiration désarmante. «Roger est un monstre de générosité de cœur. Dès qu’il arrive sur les planches, quelque chose se passe. La dimension change.

J’ai le souvenir de l’avoir vu dans son tout premier rôle, Le chat botté, quand on était gamins. Il était éblouissant.» Les deux frères ont souvent entremêlé leurs arts sur scène, notamment lors d’une tournée mémorable autour de textes et de chansons de Robert Lamoureux. «Je suis toujours émerveillé devant tant de passion.»

Le goût des objets insolites

Une passion dévorante. Opiniâtre. Sans concession. Lorsque ses parents lui suggèrent de s’inscrire à l’Uni «pour assurer ses arrières», le futur comédien obtempère puis renonce après un semestre. «Mon père aurait voulu être clown mais il a dû reprendre l’atelier de lithographie de son père. Alors, quand je lui ai dit que je voulais absolument devenir comédien, il m’a dit: «Vas-y, fonce!» Après un rapide passage au Cours Simon, à Paris, il prend sa plume et écrit aux directeurs de théâtre de Suisse romande. Échec. À l’exception de François Simon, cofondateur du Théâtre de Carouge, qui transmet sa missive à Bernard Liègme, cocréateur de la troupe du Théâtre Populaire Romand (TPR). Le culot paie: le jeune acteur embarque dans une formidable aventure. «On n’avait pas beaucoup d’argent. J’allais chez Emmaüs pour acheter des vêtements, de la vaisselle. Ça m’a donné le goût de la brocante. J’adore chiner des objets insolites, je me demande quelle histoire a tel ou tel objet.» Comme cette vieille boîte à biscuits Mickey rouge et jaune qui trône sur l’étagère de sa cuisine.

Après une décennie de vie de troupe surgit l’envie de voguer vers d’autres horizons artistiques. Il écume les scènes, bien sûr. Mais il ose des infidélités au théâtre. Tourne avec Tanner, Goretta, Soutter, mais aussi Lautner, Zidi, Piccoli, avec qui il nouera une belle amitié. «J’ai tenu quinze ans, à naviguer entre la Suisse et la France. Puis, en 1987, j’ai monté le spectacle Les méfaits du théâtre, inspiré des Méfaits du tabac, de Tchekhov.»

Roger Jendly fait montre d’un militantisme qu’on ne soupçonnait pas. «J’ai voulu démontrer qu’en Suisse les artistes sont les parents pauvres de la culture.» Il demande des subventions pour offrir de bons salaires à son équipe. Ça passe mal. «Ça a été une bataille inouïe! Des gens de la profession m’ont mis des bâtons dans les roues. Après ça, j’en ai eu ras le bol.» Il claque la porte des théâtres suisses. Un coup de fil de René Gonzalez, directeur de Vidy, le ramènera cinq ans plus tard. «Il m’a appris que Benno Besson voulait me proposer le rôle d’Orgon dans Tartuffe. J’ai accepté.»

On le devine, le théâtre et l’amour du jeu ont rempli la majeure partie de sa vie. Sirotant son café, il restera elliptique sur sa vie privée, son passé familial, sa première épouse et ses deux filles. On lui laissera son jardin secret.

Lausanne, Pulloff Théâtres Le fauteuil à bascule, du 6 au 18 mars Le chant du cygne, du 20 au 25 mars www.pulloff.ch (24 heures)