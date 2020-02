Sur scène, l’enfant rêveur est devenu un «chien fou»

Homme de théâtre jusqu’au bout des ongles, Michel Demierre a soigné la scénographie de la rencontre fixée dans le foyer du 2.21, à Lausanne. Au centre de la pièce, une petite table ronde, deux chocolats pour agrémenter le café et des fruits secs en cas de fringale. «Je vais essayer de faire court, j’ai tendance à m’étendre!» Il rit, tire deux expressos, et le voilà lancé pour deux heures. Avant de reprendre les répétitions de «Simplement compliqué», la pièce de Thomas Bernhard qu’il rêve de monter depuis trente ans.

Très vite, le foyer du 2.21 se mue en scène. Le comédien de 54 ans déroule le fil de sa vie comme une odyssée marquée par des années de bohème. Son récit s’anime d’autant plus quand il se lève pour imiter la démarche des personnages des pièces de Régy ou pour déclamer l’incipit d’un texte qu’il affectionne. Tout en lui transpire le théâtre: ses gestes, son intonation, son regard. Il n’en dévie pas, comme si la vie réelle lui résistait. De tête, il cite Valère Novarina: «Si l’on se retrouve un jour dans le théâtre, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas supporté.»

Des années de bohème

Quelle est-elle, cette fêlure? «J’ai enterré mon enfance en même temps que mes grandes-parents paternels, Jules et Ophélia.» Michel Demierre a grandi auprès de ces deux figures bienveillantes, dans leur logement douillet de l’avenue de Collonges, au cœur de Lausanne. «Quand je suis né, ma mère avait 16 ans, mon père 17. Mes parents sont mes meilleurs amis, mais mes grands-parents m’ont permis de trouver un équilibre.» C’est d’ailleurs en hommage à Jules qu’il met en scène ce texte de Thomas Bernhard. «Quand ma grand-mère est morte, j’allais lui rendre visite tous les jours après l’école, car il était très seul. Au fond, c’est de cela que parle la pièce. C’est l’histoire d’un vieil homme abandonné.»

Peut-être est-ce Jules qui, sans s’en douter, a transmis à son petit-fils le goût du théâtre. Le comédien se remémore une anecdote aussi savoureuse que touchante: «Mon grand-père avait une plante dont personne n’osait s’approcher. Il la choyait, l’arrosait, disait: «Ah, elle m’a fait une pousse.» À la mort de son propriétaire, la «plante à Jules» a finalement livré son secret: «En vidant l’appartement, on s’est rendu compte qu’elle était... en plastique! En fait, c’est ça, le théâtre: si l’on croit à quelque chose suffisamment fort, on peut le faire croire à d’autres.» Jolie métaphore.

Une fois semée la graine de la scène, Michel Demierre embrasse une carrière jalonnée de rencontres mémorables. Son diplôme de comédien en poche, il tape très vite dans l’œil d’un jeune metteur en scène français du nom de Stanislas Nordey, qui l’invite à jouer dans sa première production, «La dispute», de Marivaux. Prologue d’un long compagnonnage artistique. «J’ai joué douze fois pour Stan, énumère-t-il. Il m’a offert des choses hallucinantes, des tournées de deux ans dans dix pays. C’était fou!» Au bout du fil, l’actuel directeur du Théâtre national de Strasbourg encense l’acteur et l’homme: «Michel, c’est un chien fou! Cette exubérance, il l’a toujours gardée au plateau. Il n’a pas de frein. C’est aussi un très bon camarade. Dans la vie, il est très dans l’affectif, voire dans l’excès d’affect. J’aime ça chez lui, il a un rapport très fort à l’humain.»

Une vie débridée et anarchique

Pendant des années, à chaque appel de Stan, le comédien enfourche sa moto pour rejoindre Paris, loge dans des chambres de bonne spartiates et mène une vie débridée et anarchique. «J’ai fait pas mal de conneries, j’ai été infidèle...» Peu importe, la scène le porte. Après Nordey, deux autres figures marqueront son parcours au fer rouge. L’immense Claude Régy le dirige dans «Jeanne d’Arc au bûcher», de Paul Claudel et Arthur Honegger, à l’Opéra Bastille. Il s’en souvient comme si le rideau s’était baissé hier. Se levant subitement de sa chaise, il s’enflamme: «C’était une expérience d’éveil. Régy, c’était un mystique. Il nous disait: «Je veux voir votre corps de gloire.»

Au tournant du millénaire, le septième art lui ouvre ses portes. Un matin, un message l’attend sur son répondeur. C’est Éric Rohmer. Le cinéaste a songé à lui pour le rôle du révolutionnaire François Chabot dans son film «L’Anglaise et le duc». De nouveau, Michel Demierre se lève de sa chaise, s’anime, rejoue la rencontre. Il plante le décor: «Rohmer m’a donné rendez-vous dans son bureau à Lyon. Là, il arrive avec ses Nike, son paletot à la Henri Miller et sa casquette en velours. Il me donne une scène, me dit: «Lisez ça.» Il me fait travailler pendant trois heures. Et puis l’habilleuse a pris mes mesures pour le costume.»

Grands espaces à moto

Au fil des ans, la vie de bohème a laissé place à la tranquillité apaisante du quotidien. Depuis quinze ans, il partage sa vie avec la comédienne Anne-Frédérique Rochat. Elle dépeint son compagnon avec tendresse: «C’est quelqu’un de calme, de serein. Il me sécurise et me rassure. Il recherche la douceur de vivre tout en étant entier et passionné. » Un contemplateur, épris de sensations vertigineuses et de frissons spirituels, laissant volontiers son esprit vagabonder sur les routes au cours de longues équipées à moto. «J’aime l’aspect méditatif, les grands espaces qui me rappellent les westerns de mon enfance.» Comme dans un film, comme dans un songe. Au fond, Michel Demierre est resté ce gamin rêveur qui ne voulait pas grandir. «Enfant, j’avais le sentiment que les adultes avaient l’air gris, que leur monde était si lourd, si fatigant...»

Lausanne, 2.21

Jusqu’au 16 février

Renseignements: 021 311 65 14

www.theatre221.ch