Trois danseurs peignent un triptyque sur les âges de la vie

Le passé, le présent, le futur. Sur les planches du Théâtre Benno Besson, à Yverdon, une triade de danseurs personnifie les trois âges de la vie dans une partition chorégraphique imaginée par Clément Bugnon et Matthias Kass, fondateurs de la compagnie Idem, basée à Sainte-Croix. Leur dernière création, «Three Ages», à découvrir mardi et mercredi, explore des territoires plus sombres que leurs précédentes productions. Plus introspectifs, aussi.

«Nous nous sommes inspirés de l’art pictural, plus précisément des triptyques, dévoile Matthias Kass. Le volet central représente le présent et les deux battants latéraux figurent le passé et le futur.» Les trois entités temporelles entrent en scène l’une après l’autre, interagissent, se confrontent, avant de former ensemble une machine tripartite sur un plateau presque vide. «Ce spectacle révèle la difficulté à vivre le présent, tiraillé entre le passé et le futur», explique Clément Bugnon. Les compositions du musicien polonais Szymon Brzóska habillent la pièce de morceaux délicats et élégants.

Plutôt que de tisser une trame narrative, les créations de la compagnie Idem s’appuient sur les atmosphères, sur la vibration des corps. «Nous cherchons à la fois à provoquer une émotion et à induire une réflexion», souligne Clément Bugnon. Un travail collectif, ancré dans la réalité. «Nous écrivons les scénarios de nos pièces autour du thème de l’humain et de son environnement, indique Matthias Kass. Le but de nos créations est de délivrer un message.»