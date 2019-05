Une myriade de Romands à Vidy, entre audace et poésie

Le duo complice d’une comédienne et d’un cheval dans un cadre bucolique, puis les envolées pop d’un concours de l’Eurovision aux accents philosophiques: dès ses prémices, la saison 2019-2020 du Théâtre de Vidy augure un voyage dans les territoires chamarrés des arts de la scène. Dans cette myriade de propositions, les Romands se montrent follement audacieux, épris de poésie, porteurs de discours percutants. Florilège.

L’audace et la poésie, Laetitia Dosch les manie à la baguette dans «Hate», duo humano-équin, qu’elle reprend en plein air à Gimel (29 août- 1er sept.). De l’audace, encore, avec le «Concours européen de la chanson philosophique» imaginé par Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre (5-14 sept.). Décapant! Parmi les Romands, on signalera encore le portrait cinglant de la Suisse d’aujourd’hui brossé par la Neuchâteloise Antoinette Rychner dans «Pièces de guerre en Suisse», dans une mise en scène de Maya Bösch (15-22 nov.).

Et de l’autre côté du Röstigraben? Du lourd. Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) nous embarquera au cœur de «La Vallée de l’étrange» dans un spectacle-conférence brodé autour de la robotique (25 sept. - 10 oct.), avant de revenir en seconde partie de saison avec un spectacle immersif, «Société en chantier». Du lourd, aussi, avec Milo Rau (actuel directeur du Théâtre de Gand, en Belgique), qui revisite Eschyle au cœur d'un Irak en ruines dans «Orestes in Mosul» (4-7 déc.).

Le premier volet de cette nouvelle saison sera également parsemé de stars internationales: le Polonais Krzysztof Warlikowski viendra pour la première fois à Lausanne avec «On s’en va», d’après Hanokh Levin (20-22 sept.), et le Berlinois Frank Castorf, ex-directeur de la Volksbühne de Berlin, montera «Bajazet» de Racine, en dialogue avec des textes d’Antonin Artaud (30 oct. - 10 nov.).

