Voyage initiatique et amoureux à La Havane

Max, 60 ans, n’aime pas particulièrement voyager. Mais il traversera l’océan, destination Cuba, pour reconquérir le cœur de sa femme. Son odyssée transatlantique l’emmènera dans la moiteur des rues de La Havane, émaillées de préjugés et de rêves, de musiques et de rythmes sensuels, de rencontres avec des hommes, des femmes, des vies.

Au Casino-Théâtre de Rolle ce week-end, avant le Contexte-Silo à Renens, la Cie Motamot entraînera les spectateurs dans les pas de ce personnage né de l’imagination de Lisa Torriente, auteure du texte de «La Double Constance ou le voyage de Max». La comédienne y retrouve le metteur en scène cubain Carlos Díaz. Ensemble, ils avaient monté un premier spectacle, «Joséphine, cérémonie pour actrices désespérées».

Conçue comme un voyage initiatique et poétique, la pièce s’anime au rythme des percussions, au son des guitares et des chants et au gré de projections dépeignant les rues de La Havane. Ces images de carton-pâte en mouvement et de matières animées à la main confèrent une atmosphère onirique à cette création polymorphe, titillant sans cesse l’imagination du spectateur. Île de fantasmes, Cuba est un terrain propice à ce périple intérieur sur l’amour à 60 ans. Max se frottera à des imprévus qui craquelleront le vernis de sa vie douillette et qui le révéleront à lui-même. (24 heures)