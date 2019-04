Yan Duyvendak décroche l'Anneau Hans-Reinhart

La France a ses Molières; la Suisse, elle, couronne ses talents les plus percutants de l'Anneau Hans-Reinhart. Cette année, le Grand Prix suisse du théâtre sacre le performeur Yan Duyvendak. Établi à Genève, l'artiste néerlandais navigue entre les disciplines, éclate les frontières entre les genres et implique sans cesse le public dans ses créations protéiformes. Un exemple? Son très réussi «Please, continue (Hamlet)», créé à Genève en 2011 puis joué à Vidy, invitait une poignée de spectateurs à se glisser dans le costume de jurés pour décider du sort du héros shakespearien. Sur scène, six professionnels de la justice et trois comédiens brouillaient les pistes entre réalité et fiction, entre drame théâtral et comédie judiciaire.

Né en 1965, Yan Duyvendak se forme à l'École cantonale d'art du Valais et à l'École supérieure d'art visuel de Genève. Il entame sa carrière en 1995 avec la performance «Keep it fun for yourself» (reprise dernièrement lors des journées portes ouvertes du nouveau Musée des beaux-arts de Lausanne). Parmi ses créations récentes, on signalera notamment «Actions», œuvre documentaire sur la crise des réfugiés créée au far°, à Nyon (2016). En octobre prochain, il dévoilera son nouveau spectacle, «Invisible», à l'Arsenic, à Lausanne.

Le Grand Prix suisse du théâtre - Anneau Hans-Reinhart est la plus haute distinction théâtrale du pays, dotée d'une enveloppe de 100'000 francs. La cérémonie aura lieu le 24 mai au Théâtre du Crochetan, à Monthey, dans le cadre de la 6e Rencontre du théâtre suisse, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

À cette occasion, cinq autres artistes seront récompensés. Parmi eux, le Lausannois François Gremaud et sa 2b company. Sa fameuse «Conférence de choses», interprétée par Pierre Misfud, continue de cartonner partout où elle passe. Il signe également la mise en scène de «Phèdre!», solo décapant adoubé par la Sélection suisse en Avignon pour cet été.

Les quatre autres artistes récompensés par les Prix suisses du théâtre sont le metteur en scène Thom Luz (passé récemment à Vidy avec «Girl from the Fog Machine Factory»), le scénographe et metteur en scène Dominic Huber (complice de Stefan Kaegi au sein du collectif Rimini Protokoll), la comédienne Bettina Stucky et la médiatrice Vania Luraschi. (24 Heures)