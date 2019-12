À Dorigny, les femmes de Kinshasa parlent au nom de toutes

Même si les thèmes abordés ne prêtent pas vraiment à sourire, on rit beaucoup dans les spectacles de la Cie des Intrigants. Les comédiens congolais entremêlent toutes sortes de matériaux (extraits littéraires, témoignages, faits divers et statistiques) pour tisser la trame de leurs créations pleines de vie, truffées de drôlerie et parsemées de bulles de légèreté. Leur mantra? Dénoncer les travers de la société de la RDC? mais aussi la nôtre? sous le prisme de l’humour.

La compagnie, fondée en 1982 par le metteur en scène genevois Michel Faure, présente deux spectacles jusqu’à dimanche à la Grange de Dorigny. Une reprise du très réussi «Nazali Kinshasa/Je suis Kinshasa» samedi et dimanche, mais aussi leur toute nouvelle création, «Nazali lokola yo/Je suis comme toi», jeudi et vendredi.

Alors que «Nazali Kinshasa» invite à une immersion au cœur de la vie quotidienne dans la capitale congolaise, «Nazali lokola yo» braque les projecteurs sur les femmes. Un thème brûlant d’actualité dans le monde entier, le Congo ne faisant pas exception: le gouvernement vient de publier la ratification du Protocole de Maputo, qui établit les droits des femmes en Afrique.

«Les femmes africaines sont marginalisées à tous les niveaux»

«Les femmes africaines sont marginalisées à tous les niveaux dans les domaines de l’éducation, de l’accès à l’emploi et aux postes de responsabilités politiques, observe Michel Faure dans sa note d’intention. Les discriminations touchent également les prises de décision dans le ménage, le droit à l’héritage, la difficulté d’accès aux crédits et bien d’autres aspects de la vie quotidienne.»

Sur scène, les comédiens et comédiennes délivrent des témoignages appuyés par des faits, documents et statistiques et se font les porte-voix d’une frange de la population luttant pour ses droits. Au Congo et dans le monde entier. Vendredi soir, une table ronde précédera la représentation, sur le thème «Les droits des femmes à Kinshasa, en Suisse et ailleurs».