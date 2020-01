À Vidy, un vaudeville écolo astique les bobos

Dix ans après «Nous ne tiendrons pas nos promesses», Marielle Pinsard réunit à nouveau la fine équipe de bobos agités du bocal dans un vaudeville «écolo-connecté» dont le titre à rallonge, «Je vous ai préparé un petit biotruc au four ou Mais où est donc passé Jean-Michel?», augure une succession de péripéties ébouriffantes. On y retrouve Yvonne, son nouvel amoureux Jean II du Congo, Béa et son syndrome de la Tourette, Jane (devenue Reto puis à nouveau Jane) et Cyril, l’ingénieur dragueur accroché à son oreillette. Sans oublier Jean-Michel, l’amant qui se putréfie dans le placard, scandant des slogans avec son gilet jaune.

Réunis pour les 50 ans d’Yvonne, les convives ont pour mission d’apporter «une idée concrète pour rendre le monde plus responsable», bref, pour surmonter la catastrophe écologique annoncée. La sauterie est d’ailleurs placée sous l’autorité implacable d’un compteur de consommation en temps réel. Le pack d’énergie est fixé pour la soirée, tout imprévu risque de provoquer un black-out dans l’appart branchouille d’Yvonne.

À l’image de Feydeau et Labiche qui titillaient les futilités du monde bourgeois, Marielle Pinsard astique sa génération de bourgeois bohèmes pétris de contradictions dans ce vaudeville autofictif, à voir jusqu’au 1er février au Théâtre de Vidy. Malgré leurs résolutions, les cinq protagonistes n’ont pas changé (ou si peu). Leurs dissonances sont bien ancrées et les habitudes résistent aux bonnes intentions.

Le menu de ce «biotruc» théâtral est certes alléchant et certaines scènes ne manquent pas de piquant. Mais l’ensemble s’emmêle dans un écheveau de saynètes confuses, turbulentes, voire agaçantes. Le propos, filandreux et disloqué, tourne rapidement à vide, et les stéréotypes s’enchaînent sans que les personnages ne parviennent réellement à les transcender dans une perspective de dérision. Dommage, car les comédiens livrent une prestation savoureuse.

Lausanne, Théâtre de VidyJusqu’au 1er fév.Rens. 021 619 45 45