À défaut de devenir voleur, Michel Fidanza a fait acteur

Un homme d’une septantaine d’années pique un roupillon sur un élégant canapé rouge dans le foyer de la Grange de Dorigny. En chaussettes. «Êtes-vous Michel Fidanza?» ose-t-on l’interrompre. «Oui, excusez-moi, j’ai enlevé mes chaussures car elles me font mal aux pieds.» Ainsi se déroulera l’interview. À la bonne franquette. Cash, surtout. Le comédien et metteur en scène de 73 ans ne s’en cache pas: ce spectacle, il le monte pour garnir sa maigre cagnotte. «Et puis c’est agréable de travailler. On a l’impression d’être moins con quand on monte un texte d’un grand auteur, d’un de ces types qui ont fait le tour de pas mal de problèmes.»

Ce grand auteur, c’est Max Frisch. Ce mardi soir a lieu la première de La grande rage de Philippe Hotz, avec Philippe Cohen dans le rôle-titre. Michel Fidanza en résume la trame en une phrase: «La tragédie de Hotz, c’est qu’il est jaloux comme un pou mais qu’il refuse de l’avouer!» Crise conjugale, spectre du divorce: Madame ne croit plus aux racontars de Monsieur. Lequel profère une menace en mode tragédie grecque: il s’engagera dans la Légion étrangère pour être enfin pris au sérieux. Peine perdue… «Frisch s’est toujours intéressé à la destinée des êtres humains, à la question de leur devenir. Cette pièce, tragiquement drôle, parle d’un individu qui croit être quelqu’un d’autre. Pour moi, c’est un personnage à la Buster Keaton, pris dans des histoires impossibles, qui déborde de partout et qui ne sait pas comment faire pour arrêter cette fuite en avant.» Pour appuyer ses dires, Michel Fidanza éploie de grands gestes, habite Philippe Hotz pour en dépeindre le caractère avec justesse. Acteur jusqu’au bout des chaussettes.

«Mon travail de metteur en scène, je le fais au plus proche de mes convictions. J’ai une devise très simple: ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu’on me fasse. C’est pour ça que je n’ai pas fait cambrioleur!» Il n’en est pas passé loin, pourtant. Il raconte: «J’ai failli passer à l’acte avec une bande, à Genève. On devait dévaliser une Coop. Et là j’ai dit au meneur du groupe, un dénommé Pierrot: «Si je le fais, j’assassine ma mère.» Michel Fidanza n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche. Un père maçon, une fratrie de douze enfants entassés dans la vieille cure de Romont, des fins de mois compliquées. «Le grand miracle dans toute cette affaire est qu’on avait une mère extraordinaire. Elle disait tout le temps: «Ah, vivement que je me retrouve entre quatre planches, qu’on me foute enfin la paix!»

Cette enfance sans le sou lui aura appris l’art de la débrouille. Aiguisé son imaginaire, «l’ABC du travail d’acteur». Encore une fois, il rend hommage à sa mère. «Le jour où je me suis inscrit à l’ERAD (ndlr: École romande d’art dramatique), je suis allé lui rendre visite à l’hôpital. Là je lui dis que je veux faire comédien. Elle me répond: «C’est un bon choix, toi qui m’as toujours fait rigoler!» C’était un lundi. Elle est morte le lendemain.» (24 heures)