A Nyon, le far° s’enracine dans l’actualité climatique

Enraciné dans l’actualité, le far° ondoiera cette année autour de dame Nature et des bouleversements climatiques qui la blessent. Du 14 au 24 août, le Festival des arts vivants de Nyon formera le terreau de vingt-six propositions bucoliques ou volcaniques, nouant çà et là un dialogue avec le monde scientifique. En un mot, cette 35e édition sera «organique».

Dans cette forêt luxuriante, certains artistes piqueront la curiosité des spectateurs en les invitant à interagir avec leur microcosme créatif, à l’image de la chorégraphe Ondine Cloez et de l’«artiste-cueilleur» Adrien Mesot. Le duo entraînera le public dans une «Ballade des plantes en balade», entre chanson et cueillette (15-20 août). Ou de Thierry Boutonnier qui, dans «Biodynamiser le parking» (22-24 août), interrogera le projet de réaménagement de la place Perdtemps à travers une série d’événements – dont une intrigante «dégustation du sol», samedi 24.

D’autres noueront la gerbe autour d’une thématique et inviteront à la réflexion. Se projetant dans un monde ravagé par les dégâts infligés à la biosphère, Raphaëlle Müller imaginera les aliments du futur dans «Autonomous Future Food Production» (14-24 août), tandis que Maria Lucia Cruz Correia intentera un procès théâtral aux crimes écologiques dans «Voice of Nature: The Trial» (17-18 août).

Et l’homme dans tout ça? Le trio formé par Rébecca Balestra, Igor Cardellini et Tomaz Gonzalez interrogeront le remplacement de l’humain par des machines dans «Showroom» (16-17 août). Quant au facétieux Joël Maillard, il explorera la notion de trace dans «Sans effort» (21-22 août). (24 heures)