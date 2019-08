Barnabé troquera sa Revue contre une «Sister Act» survoltée

Des airs de gospel endiablés feront trembler les charpentes de Barnabé alors que se pointeront les frimas annonciateurs de l’hiver. Au café-théâtre de Servion, l’événement de la saison sera l’adaptation de «Sister Act», film culte des années 90, en comédie musicale, par la Cie Broadway (20 nov.-8 fév.). «Nous sommes en discussion depuis presque deux ans pour obtenir les droits, c’est un gros coup pour nous», s’enthousiasme Céline Rey, adjointe du directeur, Noam Perakis. De ce fait, la traditionnelle Revue de fin d’année, revisitée l’an dernier sous une forme improvisée (très réussie, d’ailleurs), passera un tour. Ou plusieurs? «Notre objectif est de produire un très grand spectacle pour la période d’hiver, que ce soit la Revue ou une comédie musicale, répond Céline Rey. Nous ne connaissons pas encore la programmation de l’année prochaine, mais une Revue n’est pas exclue.»

Enlevé, coloré et pétillant, le menu de la saison 2019-2020 vise à consolider les efforts entrepris par le nouveau binôme, en place depuis un peu plus d’une année. Rappelons que les enjeux sont de taille pour le mythique café-théâtre, qui se remet encore de ses récents déboires financiers. Cette saison, 18'000 personnes ont fait le déplacement à Servion. Les aléas pécuniaires sont-ils définitivement derrière? «C’est un bon résultat, avec un renouvellement du public dû à une programmation plus large, observe Céline Rey. Nous n’avons pas encore atteint notre rythme de croisière de plus de 20'000 spectateurs par an, mais espérons l’atteindre la saison prochaine.»

L’autre événement sera les 20 ans du fameux orgue de cinéma-théâtre (le plus grand d’Europe!). Plusieurs spectacles marqueront cet anniversaire, dont «Hollywood en concert» (1er déc.) et le 20e festival Voix du muet (13-15 mars).





Les coups de cœur

«Tom Sawyer»

Le célèbre roman de Mark Twain revisité sous la forme d’une comédie musicale épicée, avec soixante enfants sur scène (30 août-7 sept.).

«Jump!»

Cette comédie musicale intimiste raconte les retrouvailles improbables de quatre amis perdus de vue depuis des années (20 sept.).

«Big Crunch»

Découverts dans «La France a un incroyable talent», les comiques de Starbugs débarquent avec leur nouveau show détonant et énergique (4 avr. 2020).





La rencontre

Image: RTS

Yann Lambiel

L’humoriste dégainera sa nouvelle collection de sketches dans «Multiples», mis en scène par Jean-Luc Barbezat. Dans ce one-man-show, Yann Lambiel malaxe joyeusement le préfixe «multi», passant au crible les mots composés qui se multi… plient dans notre société: multitâches, multifonction, multiculturel, multiplex ou encore multipolaire. Le tout avec une multiplicité de personnages (20-21 mars).