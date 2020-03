Le comédien François Florey n'est plus

«C'était un magnifique acteur, un garçon merveilleux, d'une gentillesse rare.» C'est le cœur gros que Georges Grbic, directeur du Théâtre Benno Besson, à Yverdon, rend hommage au comédien François Florey, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans, laissant deux enfants derrière lui. «Il était sur le projet de Nalini Menamkat, «À merveille», qui devait se terminer aujourd'hui et demain au TBB», reprend Georges Grbic.

Né à Genève en 1966, François Florey s'est illustré au théâtre comme au cinéma. Francis Reusser lui a notamment confié le rôle-titre de son film «Jacques et Françoise» en 1990. Il a également joué dans «Angélique», de Samir Jamel (Prix du Festival de Soleure en 1998), et «Deux», de Franz-Josef Holzer (Panda d’or du Festival de Locarno 2001).

Le cinéaste nyonnais Marc Décosterd l'a dirigé l'été dernier dans son nouveau film, «Vasectomia». «Immense chagrin d'apprendre le décès du merveilleux François Florey... un acteur généreux et drôle, doublé d'un camarade bienveillant», écrit le réalisateur sur Facebook.

Au théâtre, le comédien a joué sous la direction de François Rochaix, Valentin Rossier, Anne Bisang, Mathias Urban, Geneviève Pasquier ou encore Julien Schmutz. On se souvient de sa brillante prestation dans l'excellent «Douze hommes en colère» (2016), mis en scène par Julien Schmutz. Plus récemment, on l'a vu dans la comédie «En cachant les œufs», de Laurence Voïta, mis en scène par Michel Voïta, et dans «L'art de la comédie», d'Eduardo De Fillipo, mis en scène par Julien Schmutz.