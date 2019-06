Dans un vent de liberté, le comédien assure le rire

Il ne résiste pas à la tartine au Cenovis en la découvrant au menu d’un café lausannois. L’occasion était trop belle pour Simon Romang, qui ne reprendra le fil de la discussion qu’après les premières bouchées, des étoiles dans les yeux. Le gourmand est rassasié. Et heureux, puisqu’il remporte ce jeudi le Prix SSA nouveau talent humour, aux côtés du confirmé Nathanaël Rochat, lui aussi primé dans sa catégorie. Une belle façon de fêter son premier seul en scène «Charrette!» en tournée depuis février 2018 et présenté ce week-end à Morges-sous-Rire. Le spectacle se joue à guichets fermés.

«Je rêve de devenir végétarien, s’exclame-t-il. Mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, manger de la viande, c’est plus qu’un goût, c’est une véritable orientation sexuelle»

Le comédien prévient d’emblée, difficile de parler de lui sans évoquer son spectacle, qui brosse avec ironie son enfance à la campagne aux côtés de parents agriculteurs, puis ses envies de gloires parisiennes et new-yorkaises. Jusqu’à son rapport aux animaux, qu’il chérit autant dans les prés que dans son assiette. «Je rêve de devenir végétarien, s’exclame-t-il. Mais qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, manger de la viande, c’est plus qu’un goût, c’est une orientation sexuelle!» Les idées fusent, le plaisir créatif semble être à son apogée. Déjà il prévient qu’il souhaite intégrer l’écologie dans un deuxième opus prévu pour 2022, sans cacher son appétit vorace pour l’émission de la RTS «Géopolitis». «J’ai besoin de comprendre le monde dans lequel j’évolue.»

Dans la vie comme sur les planches, ses digressions et parenthèses ajoutent davantage de profondeur aux propos; la dyslexie de son enfance étant soignée, l’homme vogue aujourd’hui sans complexe sur ses aspirations, avec un brin de folie et une bonne dose de talent. Toujours en gardant le cap. «Je suis hyperactif. Ce qui est sûr, c’est que ça me donne un style de jeu. Je compose tout naturellement des ruptures dans mes créations.»

Au service de son enthousiasme explosif: une solide formation théâtrale qui le distingue des autres humoristes de la place, et plus largement du stand-up. «En rentrant d’un comedy club à Veysonnaz, Thomas Wiesel m’a confié qu’avec tous les rôles que j’incarnais, quelques minutes étaient nécessaires au public pour bien pénétrer dans mon univers.» Des Cours Florent à Paris jusqu’à la Manufacture lausannoise, le comédien aura appris à servir ses personnages. «Simon a toujours été quelqu’un d’attentif sur scène, explique Stefania Pinnelli, ancienne professeure et directrice du Théâtre Alambic à Martigny. Il porte un jeu organique, avec beaucoup de facilité dans l’improvisation et la composition de caractères complexes.»

De la terre à la scène

Sa rencontre avec Georges Guerreiro, metteur en scène de «Charrette!» lui donne le courage de l’humour. L’artiste l’invite chez lui tous les week-ends, avec quelques bières, permettant à Simon Romang de concevoir le squelette d’un spectacle profondément personnel. Il y rit de ses parents, mais toujours avec tendresse. Aujourd’hui il reconnaît leur être redevable de belles qualités. Le respect du travail du côté de Jean-Jacques, agriculteur, que l’on perçoit sur scène lorsque le comédien raconte comment il prend la défense de José, un immigré clandestin. «Il me disait, lui, c’est un bon gars, un bosseur, se rappelle-t-il. Il le trouvait honnête dans sa démarche et voulait le protéger.» Puis ses gestes. Se fatiguer le moins possible pour effectuer les mouvements dans les champs. Sa façon de tourner un épi de blé dans le creux de la main, pour enlever la balle du grain. Et de souffler dessus pour ne garder que le cœur. «Je garde un souvenir presque sensuel de cette scène, et de tant d’autres. Je n’oublierai jamais le moment où il poussait un gros char rouge, avec une intensité presque animale. Aujourd’hui je suis très sensible à ce que cela transpire sur un plateau! Lorsqu’un acteur est crevé, on aime ou pas sa prestation. Mais on ne pourra jamais lui enlever l’investissement physique. C’est comme un don de soi.»

Du côté de sa mère, il a pris la bienveillance. «L’autre jour, je personnalisais «Charrette!» pour le Rotary Club de La Sarraz, qui annonce sur son site se trouver au milieu du monde. J’avais envie de me moquer de ça et je me suis foutu de leur gueule sur scène. Ma mère m’avait prévenu que je risquais de les blesser. Effectivement, personne n’a rigolé. Et je me suis senti mal.»

L’appel de l’humour

Avant de faire rire, Simon Romang a désiré les rôles dramatiques, «des grands personnages». À 14 ans, lorsqu’il veut devenir Roméo, il doit se rabattre sur le personnage de Frère Laurent, plus calme. Dimitri, son frère aîné, lui répète plus tard que sa seule chance de se démarquer reste l’humour. «Aujourd’hui je sais qu’on associe mon nom à cette forme, et oui ça me fait peur. Ce n’est pas tout à fait le parcours que j’imaginais.»

Force est de constater que cette voie lui réussit plutôt bien. Jusque dans d’autres créations plus dramatiques, prochainement sur nos écrans. Ainsi en jouant un des membres de la famille Grangier, dans la deuxième saison de «Quartiers des banques», une série à succès de la RTS, le naturel revient au galop. «Pendant les scènes, je donnais tout. Avant que le réalisateur, Fulvio Bernasconi, ne me remercie d’avoir su révéler une part comique chez un personnage a priori très austère.» De la même manière, lorsqu’il réalise un jour une scène violente avec un collègue étudiant, son personnage de bad boy conserve d’autres intentions. «Même avec toute la bonne volonté du monde, j’avais l’air carrément pathétique. Mais ça servait bien le rôle. Quand tu acceptes que les gens rigolent avec toi, mais aussi de toi, c’est plus facile.»

Simon Romang joue franc jeu, jusqu’au bout. Et sa voix résonne encore sur le portable alors qu’il estime n’avoir pas tout dit. L’homme continuera sûrement à laisser son empreinte, grâce à une passion qui semble immuable. (24 heures)