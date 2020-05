«Les grandes difficultés sont plutôt devant nous»

Un lever de rideau, mais dans quelles conditions? Selon les plans de la Confédération, les théâtres pourront rouvrir le 8 juin – sous réserve des annonces prévues le 27 mai. À l’exception des rendez-vous estivaux, les directeurs des théâtres ont déjà clos la saison 2019-2020 et portent désormais leur regard sur la reprise de septembre. Interlocuteur privilégié de ces capitaines de vaisseaux culturels, Thierry Luisier, secrétaire général de la Fédération romande des arts de la scène (FRAS) et ancien directeur du Théâtre Benno Besson à Yverdon, envisage l’avenir d’un œil lucide, ondoyant entre optimisme et inquiétudes.

Comment doit-on imaginer la réouverture des théâtres? Tous masqués?

J’aimerais pouvoir vous répondre, mais nous sommes encore dans le flou. Trois associations se sont unies pour élaborer un concept de mesures de protection qui sera mis gratuitement à la disposition des salles de spectacle. L’Union des théâtres suisses, l’Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle et orchester.ch feront une proposition cadrée par le Conseil fédéral, qui souhaite passer la main aux Cantons sur ces questions.

Concrètement, quelles sont les pistes étudiées?

On peut imaginer que ce qui a été accepté dans la restauration le sera dans les salles de spectacle. Par exemple, les membres d’une même famille ou un couple pourraient s’asseoir l’un à côté de l’autre. Il y aura aussi tout un arsenal de mesures pour assurer les répétitions, le travail des techniciens et l’accueil du public. Nous avons notamment vu un modèle à Taipei, avec contrôle de la température, parcours pour entrer dans le théâtre, port du masque, etc. Mais à ma connaissance il n’existe pas encore de concept clair en Europe, si ce n’est la proposition présentée fin avril par un infectiologue français.

Dans ce contexte incertain, quels scénarios les théâtres étudient-ils pour la reprise?

Toutes les directions travaillent sur plusieurs scénarios en même temps. Tant qu’on n’a pas de réponse claire sur les contraintes sanitaires imposées aux lieux culturels, elles imaginent un certain nombre d’options et sont obligées de les préparer. Si l'on est optimiste et qu’on imagine un feu vert du Conseil fédéral pour une reprise partielle ou totale, la saison 2020-2021 devra être sur pied avant le 27 mai. À l’autre extrémité, les institutions doivent prendre en compte le scénario pessimiste. Si les contraintes sont trop fortes et les soutiens financiers peu nombreux en raison de la situation économique, elles devront s’interroger sur la possibilité d’une réouverture en septembre. Tout cela pose des questions fondamentales, comme l’expérience théâtrale et nos missions de service public. Si les contraintes sont trop nombreuses tant du point de vue des artistes que du public, si la salle ne peut accueillir que 60 personnes au lieu de 450, certains évalueront avec leurs tutelles si cela vaut la peine de rouvrir dans ces conditions.

Selon vous, des théâtres risquent-ils de fermer définitivement?

Je ne pense pas. On peut craindre que des structures doivent fermer pendant un temps, pour des questions économiques, si leur principal soutien – une Ville, par exemple – se trouve dans une situation difficile et ne peut pas assurer toutes les subventions. Mais je ne vois pas une structure fermer définitivement ses portes, car des investissements importants ont été faits pour construire et aménager ces lieux. Je n’imagine donc que d’éventuelles fermetures momentanées, même si ce n’est pas un scénario souhaitable.

Dans certains pays, une fermeture d’un an, voire plus, a été évoquée. Les directeurs romands l’envisagent-ils?

Non. Toutes les directrices et directeurs défendent leur théâtre et ce qu’ils ont investi en énergie et en temps. Les engagements pour la saison prochaine sont faits depuis des mois et je pense que personne n’envisage cette solution, d’ailleurs nous n’en avons jamais parlé. En revanche je peux imaginer que les Communes prennent ce scénario en compte. Ces décisions ne peuvent venir que des autorités.

Comment l’avenir se profile-t-il, économiquement parlant, pour les théâtres?

À la suite de nos dernières discussions avec les Cantons, la sortie de crise se décline en trois étapes. La première est d’utiliser les fonds à disposition pour régler les pertes financières. Dans un deuxième temps, il sera question d’exploiter les théâtres dans des conditions particulières. Dès cet été, il sera donc essentiel que les institutions et les autorités de tutelle mènent des discussions pour repréciser leurs missions dans ce contexte. La dernière étape sera le retour à la normale, à moyen terme. Les subventions ces prochaines années seront-elles les mêmes qu’aujourd’hui? Ou devons-nous nous attendre à un recadrage en raison d’une diminution des budgets des autorités publiques? Difficile de le dire à ce jour.

Cet avenir vous paraît donc plutôt nuageux?

Tout le monde s’accorde à dire que la Confédération, les Cantons et les Villes ont donné une excellente réponse en débloquant des aides pour la situation actuelle. Mais les plus grandes difficultés sont devant nous, à moyen terme. La reprise de l’économie va prendre du temps, les entreprises seront plus fragiles, donc plus modestes dans leur sponsoring, et les gens diminueront sans doute leurs dépenses liées à la culture.

Quel sera l’impact sur la création? Les artistes pourront-ils travailler avec des collègues étrangers et continuer à tourner?

Du moment que les frontières sont ouvertes, il n’y a pas de raison de ne pas travailler avec et dans d’autres pays. Confronter des cultures reste un enrichissement, les théâtres et les compagnies ont besoin, financièrement, de pouvoir partir en tournée. Cela dit, le risque existe d’assister à une diminution des possibilités de tournées à l’étranger, du moins pendant un temps. Cela représentera d’importants manques à gagner.

Les conséquences de la crise sont-elles les mêmes pour les théâtres d’accueil et de création?

Tous sont touchés de la même manière par la nécessité de la rencontre du public et des artistes. La différence réside dans ce qui se passe avant les représentations. Un théâtre d’accueil propose un éventail plus large de spectacles. En cas d’annulation ou de fermeture momentanée, il a l’avantage de pouvoir rebondir plus facilement. Dans le cas d’une institution qui fait de la production, la situation est plus complexe, car il s’agit de créer une œuvre et de la répéter pendant plusieurs semaines avant de la montrer. Dès qu’un théâtre doit arrêter les représentations, les coûts sont énormes, car il perd à la fois son investissement dans la création et les recettes.

Et le public? Sera-t-il au rendez-vous à la réouverture?

Je suis sûr que les gens auront envie de retourner au théâtre, même avec des contraintes. On va s’y habituer.

Un public masqué et clairsemé?

Devra-t-on s’asseoir sur un siège sur trois et enfiler un masque pour assister à une pièce de Molière? Les comédiens, danseurs et autres saltimbanques déambuleront-ils sur le plateau espacés de 2 mètres, masqués, se désinfectant les mains à chaque sortie de scène?

Pour l’heure, les mesures de précaution à prendre dans les théâtres sont encore floues, mais un canevas est en cours d’esquisse. L’Union des théâtres suisses (UTS) et son partenaire, orchester.ch, se sont unis à l’Association suisse des techniciens de théâtre et de spectacle (ASTT) pour imaginer un concept clés en main, avec la collaboration du bureau pour la sécurité NSBIV SA. «Ce projet sera présenté aux Cantons, puis sera mis gratuitement à la disposition des théâtres, des salles de concert et des opéras d’ici à la fin du mois», indique Roman Steiner, directeur de l’UTS. Le projet se décline en deux temps: celui de la reprise des répétitions et du montage des spectacles, puis celui des représentations avec du public.

En France, une étude présentée fin avril par le Pr François Bricaire, infectiologue et membre de l’Académie de médecine, fait grand bruit. Dans les salles de spectacle et de concert, il préconise le port du masque, une distance de 1,5 mètre puis de 1 mètre (selon l’étape de déconfinement) entre les spectateurs, et des mesures de salubrité (ventilation et nettoyage). Mais déjà des voix s’élèvent. «Un spectacle est un moment de vie, de partage, de fête. Si le rapport est appliqué, je ne vois pas comment il peut continuer de l’être», s’emporte Jean-Marc Dumontet, directeur de six théâtres français, dans les colonnes du «Figaro».

En Suisse aussi, ces propositions inquiètent. Commentant l’article du quotidien français sur sa page Facebook, Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan, à Monthey (VS), calcule: «Avec 2 mètres de distance entre chaque spectateur, ce ne sont plus que 79 sièges qui peuvent être occupés sur une jauge de 640 places. Avec 1 mètre, 159. La distanciation sociale est impraticable dans un théâtre.»