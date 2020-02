Ces grands-mères qui ont traversé le XXe siècle

Elles s’appellent Anne-Marie, Nelly et Suzanne; elles ont 81, 89 et 104 printemps. Ces femmes, ces amoureuses, ces mères ont vu défiler le XXe siècle, ses bouleversements, ses profondes mutations. Au Théâtre Waouw, à Aigle, les comédiennes Anna Krenger et Florence Wavre se font porte–voix de leurs aïeules dans «Nos grands-mères».

Pour écrire leur partition scénique, les deux actrices ont retranscrit leurs échanges menés avec leurs grands–mamans respectives. «On leur a posé plein de questions, on a enregistré nos conversations, qu’on a retranscrites au plus près, avec les hésitations, les bruits de la bouche», décrit Florence Wavre.

«Porteuses de leurs paroles»

À partir de ce matériaux brut, oscillant entre humour, tendresse et nostalgie, le binôme a composé un texte truffé de souvenirs, de vécu, d’anecdotes, de petites histoires pas si anodines que ça. «On a mis l’accent sur la manière dont elles ont vécu les changements du XXe siècle, comment elles se sont adaptées en tant que femmes, explique Anna Krenger. Plusieurs thèmes ont émergé, comme le droit de vote, la famille, les passions ou les voyages.»

Mais pas question pour les comédiennes de se grimer en Anne-Marie, en Nelly et en Suzanne. Le récit passe de l’une à l’autre sans que Florence Wavre et Anna Krenger ne se glissent dans le rôle de leurs aïeules. «On est simplement porteuses de leurs paroles, reprend Anna Krenger. On va à leur rythme, mais avec nos corps.»