Le bal s'ouvre aux paillettes chez Barnabé

Sur une scène plongée dans l’obscurité, presque endormie, on reconnaît l’harmonica, puis la guitare. Le rythme s’accélère et la musique country fait son apparition. Des voix d’enfants surgissent au loin, avant les cris des oiseaux et l’arrivée du crépuscule. «Tu sais quoi? Hier j’ai vu un poisson gros comme ça! Avec des écailles orange qui brillaient!» Enfin, progressivement, la lumière ouvre le champ des possibles.

Sur les planches de Barnabé, à Servion, l’heure est encore à la rêverie et au temps suspendu au début de la première scène de la nouvelle comédie musicale «Tom Sawyer», mise en scène par Frédéric Brodard et Frédéric Joye et présentée en ouverture de saison dès vendredi au café-théâtre. Mais lorsqu’un bateau géant débarque de nulle part, accompagné d’un décor mouvant aux couleurs vives, un village apparaît. Et ses habitants chantent et dansent la présence du jeune orphelin Tom Sawyer, célèbre personnage inventé par l’Américain Mark Twain, en 1876.

Adaptée librement du roman par Céline Ray et coproduite par Barnabé et l’École de comédie musicale de Moudon (ECM), la pièce prend place à la même période que le texte original, au bord du Mississippi dans le Missouri, aux États-Unis. Ici, Tom a soif de liberté et se pavane avec son ami Huckleberry Finn, plus téméraire que lui. Les deux acolytes sont abonnés à l’école buissonnière et cherchent à s’affranchir des codes d’une Amérique très puritaine. Ils s’en vont chasser le trésor et défier le redoutable Joe l’Indien, une incarnation du mal lors de cette période rongée par l’esclavagisme. Enfin, Tom est aussi amoureux de la jolie Becky et subit ses proches qui sans cesse le ramènent à ses responsabilités.

Effets visuels enchanteurs

Symbole d’une enfance qui cherche à s’émanciper, les aventures de l’illustre personnage sont ici portées par des musiques country folks et les voix de soixante jeunes élèves de l’ECM, ainsi qu’une poignée de comédiens professionnels, dont Loren Muñoz qui incarne la mélancolique tante Polly hébergeant Tom. «Les enfants ont travaillé toute l’année à l’école de Moudon dirigée par Ursula Perakis, explique Frédéric Brodard. Ce n’est que lors de la dernière phase de création qu’ils ont été intégrés à la mise en scène. Dès ce moment, on a pu ajouter mille couleurs à chaque partie, et composer des tableaux vivants et précis à partir de ces grands ensembles.»

Pour raconter le temps qui passe au village et les changements de décors, les actes s’enchaînent au moyen de transitions où maisonnettes, ranchs et autres accessoires s’envolent ou atterrissent, tenus par des câbles, et permettent des transformations vertigineuses en un temps record. Sans oublier les planchers tournants et effets de lumière. «D’une certaine façon, c’est la signature du théâtre, admet le metteur en scène. Un public qui vient assister à une comédie musicale ici s’attend forcément à quelque chose de grandiose.»

Moderniser le roman

Alors que l’auteur des «Aventures de Tom Sawyer» vivait avec son temps, l’équipe artistique a souhaité moderniser certains passages et personnages, pour répondre aux exigences du public d’aujourd’hui. «En racontant une histoire, tout créateur porte en lui une responsabilité éthique, ajoute encore Frédéric Brodard. Surtout lorsqu’il s’adresse à un public jeune. Dans ce sens on a cherché à étoffer la psychologie du personnage de Joe l’Indien, pour ne pas qu’il apparaisse simplement comme un méchant méprisé de tous.» En lui inventant un passé qui met plus en relief son mode de vie et ses traditions ancestrales, l’équipe a ainsi choisi de remettre davantage le protagoniste dans son contexte, évitant la lourde stigmatisation, malgré les atrocités qu’il commet dans le récit.