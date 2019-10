Le Pré-aux-Moines offre un programme 100% suisse

Une sonorisation et un éclairage modernisés, un hall d’accueil repimpé: à Cossonay, le Théâtre Pré-aux-Moines démarre sa saison avec de nouveaux atouts. Camille Destraz, qui mène la barque depuis une année, a mitonné un menu 100% suisse pour accueillir les spectateurs. On se fendra beaucoup la poire, cette saison, avec une belle brochette de spectacles humoristiques, dont «De pied en cap», par Les Petits chanteurs à la gueule de bois (14-15 déc.), «Spiridon Superstar», la nouvelle création des Amis du boulevard romand (24-26 janv. 20), «Multiple», one-man-show signé Yann Lambiel (27-29 fév.) ou «Jump», délire cartoonesque de Starbugs Comedy (30 avr.-1er mai).

Au rayon musique, les émotions seront plus panachées. On passera allègrement des douces mélopées d’Aliose (15 nov.) aux pétillantes chansons fifties de The Postiche, ensemble vocal a cappella (6 déc.), sans oublier la folk acoustique de The company of Men (8 fév.).

Le théâtre naviguera lui aussi entre les genres avec, entre autres, «L’évadé», solo à la fois drôle et sensible de Karim Slama (28-29 nov.), et les rêveries de «Jojo», écrit et mis en scène par Lionel Aebischer (7 fév.).