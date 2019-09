Les enfants de «Tom Sawyer» irisent les planches de Servion

L’ambiance est festive pour la rentrée du café-théâtre de Barnabé, qui ouvre le bal avec une comédie musicale librement tirée des «Aventures de Tom Sawyer» de Mark Twain, mise en scène par Frédéric Brodard et Frédéric Joye. Avant la représentation, les enfants spectateurs ne tiennent pas en place, trop joyeux pour se cantonner à l’assise et au dernier dessert qu’il faut engloutir avant la levée du rideau. Mais lorsque le gigantesque orgue résonne, l’annonce du départ s’officialise. Et le silence envahit la salle, laissant place à un loup solitaire, cow-boy et joueur d’harmonica.

Une introduction parfaite pour plonger dans l’univers de l’orphelin Tom Sawyer, qui débarque dans la foulée avec son ami Huckleberry Finn, pêchant un gros poisson difficile à sortir de l’eau. Nous sommes au milieu du XIXe siècle, au bord du Mississippi, dans le très puritain Missouri des États-Unis. Avec en toile de fond l’esclavagisme qui pourrit la vie des Amérindiens, représentés ici par le criminel Joe, chassé de tous et dont les quelques airs révèlent une vie rythmée par les invasions. Dans ce contexte, porté par un esprit libre qui cherche à s’émanciper des codes, Tom Sawyer s’engage dans diverses aventures, fait des bêtises, sèche les cours, se perd dans les grottes et quelques amours enfantines, aux côtés de la charmante Becky Thatcher.

Parcourant un décor délicieusement coloré et mouvant au rythme des scènes, les jeunes interprètes Jules Ménétrey (Tom), Nils Gasser (Huckleberry) et Élodie Aeby (Becky), 11 ans à peine et déjà bourrés de talent, apportent un véritable vent de fraîcheur à l’adaptation du célèbre roman, tout comme les 60 autres enfants issus de l’École de comédie musicale de Moudon (ECM). Parfaitement en rythme lorsqu’ils dansent sur les mélodies country, et délivrant bien toutes les intentions exagérées inhérentes à la comédie musicale, ils conservent néanmoins dans leur regard une touchante vérité. Arrachant même quelques larmes au moment du mariage improvisé en pleine nature entre Tom et Becky. Loren Muñoz, comédienne professionnelle dans la peau de la tante de Tom, retient aussi l’attention, plongée dans la pénombre lors d’un long solo, alors que, cloîtrée chez elle à faire le ménage, elle chante sa tristesse. Cette fois sans aucune fioriture.